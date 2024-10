Carmela Bazzarelli: "È importante per me essere consapevole di poter fare la differenza per gli altri e per il business"

Worklife balance: è possibile per le donne arrivarci?

Prima che possibile bisogna entrare nell’ordine di idee che è giusto e che perciò deve diventare normale. Si tratta di operare nella logica di un profondo cambiamento culturale in cui le istituzioni, ma anche le aziende, hanno un ruolo importante: è necessario fare sistema. Come società siamo ancora molto indietro, lo dimostra il fatto che la maternità è ancora troppo spesso un ostacolo alla realizzazione professionale di una donna, che in alcune realtà persiste un grave tema di gender pay gap, che spesso le donne hanno in carico la maggior parte della gestione familiare senza una rete strutturata che le supporti e che consenta loro una serenità psicologica, fisica ed economica. Ecco l’importanza delle aziende: io oggi occupo un ruolo rilevante e ci sono arrivata con impegno, determinazione, con le mie sole forze, ma ho potuto non rinunciare a essere anche moglie e madre di tre figli perché sono cresciuta professionalmente in ambienti inclusivi e aperti, in cui la vita personale è considerata un arricchimento, non un ostacolo, di quella professionale. E quello che la leadership può fare è ancora più d’impatto: essere role model e dare il buon esempio per sé, per i team, per tutti, indipendentemente dal genere. Kraft Heinz è un esempio virtuoso in questo senso anche grazie alle importanti politiche di sostegno a entrambi i genitori, che iniziano nella fase della gravidanza e proseguono per i primi anni di vita dei figli. Questo è fondamentale non solo per essere attrattivi verso i nuovi talenti, ma anche per svolgere un ruolo di leader intellettuale nella società e contribuire al suo miglioramento che non può che partire dal rispetto delle individualità.