Donatella Ricci: “Non ho paura di volare in alto”

Le immagini del record di Donatella Ricci Preparazione dell’autogiro per il volo del record – Foto: Antonio Biasioli Ufficio stampa 1 di 13 Configurazione finale di Donatella prima della partenza – Foto: Marco Tricarico Ufficio stampa 2 di 13 Autogiro in rullaggio per il decollo dall’aviosuperficie di Caposile (Venezia) - Foto: Marco Tricarico Ufficio stampa 3 di 13 Appena decollata dall’aviosuperficie di Caposile. La visuale della camera montata sul mast dell’autogiro Ufficio stampa 4 di 13 Selfie ad alta quota fatto da Donatella una volta raggiunto il top, prima di iniziare la discesa di rientro all’aviosuperficie. Ufficio stampa 5 di 13 Snapshot della GoPro frontale Ufficio stampa 6 di 13 Donatella appena rientrata dal record Ufficio stampa 7 di 13 Foto di gruppo con la famiglia Magni alla fine della lunga giornata del record Ufficio stampa 8 di 13 Snapshot della GoPro posizionata sul mast dell’autogiro. Foto in direzione Nord. Ufficio stampa 9 di 13 Snapshot della GoPro posizionata sul mast dell’autogiro. Foto in direzione della Laguna di Venezia. Ufficio stampa 10 di 13 Snapshot della GoPro posizionata sul parafango di sinistra. Ufficio stampa 11 di 13 Ufficio stampa 12 di 13 Lo spettacolo della Laguna di Venezia così come si è mostrata agli occhi di Donatella una volta raggiunta la massima quota del volo record. Ufficio stampa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Come spiega nel suo libro “Il record di volo in autogiro – 8933 metri sopra il cielo” di Mursia Edizioni, l’idea di scalare il record di quota è nata per caso, da un volo effettuato all’inizio del 2015 nel quale, per evitare un vento inatteso, Donatella si è trovata molto, molto in alto. Tanto da far un po’ impensierire il suo compagno, l’aviatore e istruttore di volo, Erich Kustatscher, e gli altri amici aviatori della comitiva. A Donatella invece l’altezza piace tanto che l’idea di migliorare il record di quota comincia a farsi strada in lei. L’autogiro, il piccolo velivolo scelto per l’impresa, è un velivolo dotato di un rotore simile a quello dell’elicottero, che assicura la portanza, e di un’elica posteriore, che fornisce l’energia motrice e il dislocamento. Solo l’elica posteriore è collegata al motore: il rotore gira per effetto del vento, un po’ come fanno le girandole. Dato che il pilota non è chiuso in un abitacolo, Donatella nei voli in alta quota ha indossato un vestiario particolare, a strati e in parte riscaldato elettricamente, e una maschera per avere ossigeno a sufficienza.



Donatella, perché sfidare le grandi altezze proprio con un mezzo così piccolo e dall’apparenza così fragile?

L’autogiro è una mia passione speciale: è una macchina divertente che mi piace considerare la moto dell’aria. Mi dà la sensazione di volare all’aperto, con il vento a contatto sul viso e sulle braccia, proprio come andare in moto. Di solito si vola a 300-500 metri di quota, per cui si vedono panorami stupendi, ma non si perde il contatto con la terra e con la natura: l’autogiro non ha l’abitacolo, così lassù arrivano tutti i profumi della campagna e, dato che la velocità è relativamente bassa, dal 120 ai 160 chilometri all’ora, i paesaggi scorrono lentamente e si ammirano scenari splendidi. Ci si sente davvero a contatto con la natura.



Quindi un apparecchio del genere non è fatto per le grandi altezze.

In effetti, la prima parte del lavoro è stato proprio capire se il mezzo e il mio fisico erano in grado di affrontare quelle quote. Nel lungo cammino di preparazione mi ero data delle tappe, proprio per verificare queste cose: i 20mila piedi (circa 6mila metri) per testare la macchina, e una soglia per il mio fisico e la mia paura. L’autogiro ha dimostrato di reggere benissimo: abbiamo apportato solo alcune piccole modifiche, per ottimizzare la quantità di benzina che si miscela all’aria nel carburatore quando si raggiunge le altezze in cui l’atmosfera è più rarefatta. L’altro limite, invece, il mio personale, non l’ho incontrato.



Mai avuto paura in queste salite vertiginose?

Una volta sì. A pochi giorni dal tentativo del record mi sono trovata ad affrontare condizioni meteo particolari e non previste. Era una giornata apparentemente bellissima, ero già arrivata a quota 25mila piedi, per arrivare al record ne servivano 27. 200. Durante la salita, ho trovato molto più freddo di quanto mi aspettassi: man mano che salivo gli strumenti elettronici cominciavano a funzionare male, la cloche di manovra è diventata dura da manovrare, l’iPad e l’IPhone con alcuni dati necessari per il volo si sono spenti appena entrati a contatto con l’aria gelida. Quando ho visto che temperatura esterna era arrivata a -45 gradi ho cominciato davvero ad avere paura: non sapevo se i comandi della macchina si sarebbero bloccati. L’autogiro non saliva più e, quando ho visto che la temperatura era a -48 ho capito che dovevo scendere. Appena ho messo il muso in basso ho cominciato a sentire davvero il freddo. Non ho mai sentito davvero freddo durante la salita, forse perché ero tutta concentrata sull’obbiettivo da raggiungere, ma in discesa ho sempre sofferto di più. Quella volta la discesa è stata lunghissima.