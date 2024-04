Barbara Polli: "I gioielli? Per me sono la congiunzione tra passato e futuro"

Barbara, lavorare nel mondo dell’Alta Gioielleria è un po’ nel tuo DNA.

Sebbene il mondo della gioielleria mi abbia sempre attratto, l’idea di disegnare gioielli nasce dalla volontà di voler racchiudere attraverso le linee di questi piccoli oggetti una testimonianza del nostro tempo vissuto come punto di congiunzione tra il passato e il futuro.

Quando hai deciso di assecondare la tua vena artistica applicandola ai gioielli?

Nel periodo post adolescenziale, frequentando spesso gallerie d’arte, mostre, musei della mia città, ho ritenuto che fosse arrivato il momento di cimentarmi in qualcosa che potesse essere un contributo e una testimonianza del nostro tempo.



So che in nome del tuo brand, “Farnese Gioielli”, nasce in un momento particolare.

È vero. Il nome del mio brand “Farnese Gioielli” nasce dalla riflessione in un particolare momento della mia vita, dove ho voluto onorare una nobile famiglia romana estinta che si contrappose al mecenatismo della dinastia Medici di Firenze.



Quali sono le caratteristiche che hanno reso i tuoi gioielli assolutamente unici?

Sicuramente la dinamicità dei gioielli attraverso l’intercambiabilità di alcune parti.



Il mercato del lusso non conosce crisi: quali sono i vostri obiettivi per il prossimo futuro?

Gli obiettivi sono quelli di essere sempre più conosciuti e riconosciuti da una prestigiosa clientela che riesca sempre di più ad apprezzare la particolarità delle nostre creazioni.



Parliamo del mare, so che ti piace moltissimo.

Il mare per me è sempre stato un momento di ispirazione in quanto mi regala un senso di libertà che mi aiuta a liberare le mie sensazioni.



Worklife balance: per un’imprenditrice non sempre è facile.

Il lavoro per me è una passione, quindi non mi pesa. Certo, ci vuole molto equilibrio e forza d’animo in alcune circostanze per non farsi sopraffare dal lavoro a discapito della vita privata. Ritengo di riuscirci il più delle volte, cercando di dare la giusta importanza agli eventi che compongono la vita.



Qual è il tuo gioiello preferito?

Mi piacciono tutti i gioielli, ma ho un debole particolare per gli anelli.



A cosa non sapresti assolutamente rinunciare?

Non potrei mai rinunciare alla mia vita privata, che difendo con cura, e all’affetto delle persone care.