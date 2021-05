Alice Cavagna: "Bisogna lanciarsi, ma guardando con lucidità ai propri sogni"

Alice, so che sei giovanissima, ma che hai già una carriera professionale molto significativa.

Ho 27 anni, ma grazie agli studi, alla permanenza all’estero, in Australia, Israele e Gran Bretagna, e alla voglia di nuove sfide ho già maturato un percorso interessante.



Sono curiosa: mi racconti?

Ho studiato Economia dei Beni Culturali in Bocconi: ho una passione per l’arte, ma volevo approfondire le tematiche legate al business aziendale. Dopo un’esperienza di studio a Sidney, durante la laurea specialistica tra le varie opzioni di studio all’estero c’era Tel Aviv, che mi affascinava anche perché poco conosciuta. Ho deciso di trasferirmi lì ed è stata una scelta vincente.



L’esperienza in Israele si è rivelata molto utile.

La cultura israeliana guidata dalle avversità promuove una combinazione unica di innovazione ed imprenditorialità. In più, frequentando i corsi di studio in università ho affrontato tematiche legate per l'appunto all'innovazione ed alla tecnologia, un approccio più nuovo di fare business che mi ha decisamente catturato. In seguito, ho lavorato in una galleria d’arte, focalizzandomi sul tema a me caro, quello dell’arte appunto, tuttavia in un’ottica manageriale coniugando la mia passione con le mie competenze aziendali.



Da Tel Aviv a Londra: com’è andata?

Dopo Israele, ho fatto un colloquio per la più importante azienda americana di compravendita d’arte online e mi è stato chiesto di proseguire la mia attività in Europa, nella sede di Londra appunto. Sono stata assunta e ho iniziato un’attività totalmente aziendale e di tipo commerciale nel mondo dell’arte. Si tratta di un settore assai complesso e per me questa esperienza ha costituito una scuola straordinaria: ho viaggiato tantissimo e ho imparato a trattare con i clienti e con le gallerie d’arte, attività tutt’altro che facile.



Alla fine sei tornata in Italia…

Dopo circa due anni trascorsi a Londra, ho deciso di accettare la proposta di Lorenzo Uggeri, incontrato più volte in diverse occasioni in giro per il mondo, affascinato anch’egli dal mondo dell’arte, ma deciso a rischiare in prima persona con una nuova avventura. Non è stato facile lasciare l’azienda per la quale all’epoca lavoravo, solida, famosa e che mi offriva una sicurezza economica, ma alla fine ho accettato con entusiasmo: se l’asticella è alta, io la alzo ancora di più!



Il DNA imprenditoriale si è fatto sentire.

Mio padre è imprenditore e quando tra le due opzioni, crescere in azienda o mettermi in gioco, ho scelto la seconda, papà mi ha detto: “Soffri della mia stessa malattia!”.



Kooness.com è dunque un’azienda molto giovane.

Kooness.com, fondata da Lorenzo che ne è anche amministratore delegato, nasce nel 2016 con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per gli amanti dell’arte contemporanea che vogliono acquistare online. Io sono entrata occupandomi della parte commerciale, facendo da tramite tra gallerie d’arte, fiere e i clienti. Siamo cresciuti molto in fretta e adesso siamo un team decisamente più nutrito, molto affiatato e capace.



Mi spieghi meglio come funziona Kooness.com?

Il nostro modello di business è molto semplice: Kooness è un marketplace per gallerie d’arte. Noi ci occupiamo di promuovere le nostre gallerie sul web e diamo loro la possibilità di vendere le loro opere online. I nostri curatori selezionano le gallerie che sono in target con noi, tenuto conto che la qualità è uno dei pilastri portanti della nostra strategia; una volta selezionate le gallerie, insieme a loro scegliamo artisti e opere che andranno in piattaforma, dopodiché ci occupiamo di tutte le attività di promozione e offriamo supporto nelle spedizioni delle opere. In sintesi, possiamo dire che siamo un tramite fra le gallerie d’arte e i milioni di persone che ogni giorno accedono a Internet per cercare un’opera. Abbiamo capito l'importanza di offrire una vetrina globale, in tempo reale e soprattutto, accessibile da tutto il mondo. Questo ci ha dato la possibilità di raggiungere nuovi collezionisti, senza nessun tipo di barriera geografica e con contatti diretti a una nuova generazioni di compratori che si muove sempre di più online.



Il tuo prossimo obiettivo professionale?

E’ importante che questa società funzioni, che abbia le persone giuste e un team strutturato: per il momento direi quindi che il mio obiettivo è quello di far crescere Kooness.com ottenendo successo al 100%.



Un suggerimento a ragazze giovani che desiderino avere una carriera imprenditoriale?

Credo che ci si debba lanciare, ma guardando con lucidità ai propri sogni perché, anche se la voglia di mettersi in gioco non manca, potrebbe essere comunque più difficile di quel che sembra.



Tempo libero: che mi dici?

Amo gli sport estremi, pratico il kitesurf e mi piace il wakeboard. Poi naturalmente adoro viaggiare e, Covid-19 permettendo, cerco sempre di agganciare a viaggi fatti per lavoro qualche giorno in più per scoprire i luoghi in cui mi trovo e che ho l'opportunità di visitare.