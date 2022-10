Alessia Camera: "La tecnologia può cambiare la vita delle persone in positivo"

Alessia, ti trovi a Milano, ma so che sei di origini venete.

E’ così. Sono nata e cresciuta a Vicenza, la mia città. Una realtà piccola, che permette di avere e coltivare relazioni, assai lontana delle grandi metropoli. Da piccola sognavo di fare la bibliotecaria, mi sono sempre piaciuti i libri, ma la vita mi ha riservato altro.



Che bambina sei stata?

Sono sempre stata vivace, ribelle e intraprendente. Da ragazza ho anche fondato e fatto parte di un gruppo rock, suonavo la chitarra. Ho sempre avuto una vena artistica che ho incanalato nella realtà in cui mi trovavo. Sono una persona caratterizzata da grande curiosità, che ho coltivato con un approccio pragmatico.



Come è iniziata la tua carriera?

Ho studiato all’università di Verona e, subito dopo la laurea, ho cominciato lavorando per Coldiretti occupandomi di marketing e pubbliche relazioni. L’obiettivo era quello di far crescere il prodotto attraverso l’online, all’epoca una sfida piuttosto impegnativa. Successivamente, ho frequentato un master MBA approfondendo le dinamiche del digitale e ho vinto anche una borsa di studio di un anno. Tra le esperienze più interessanti, anche una breve trasferta in Finlandia che, grazie alla presenza di Nokia, colosso della telefonia, all’epoca rappresentava un po’ la Silicon Valley d’Europa.



Dal Master alle start up: com’è andata?

Mentre stavo lavorando per un’azienda nel settore dell’arredo occupandomi sempre della sua presenza sul web, iniziai a inviare CV all’estero e fui convocata per un colloquio a Londra, che nel 2012 era al centro della community internazionale composta da persone entusiaste di lavorare nelle start up e nel digitale. Fui scelta e accettai di partecipare alla realizzazione di una start up, fino a quando l’anno successivo fui inserita in un ampio progetto per il lancio in Europa della PS4, la nuova Playstation di Sony.



Un’esperienza molto formativa, mi pare.

Assolutamente. Furono due anni molto intensi e anche ricchi di soddisfazioni, ma a un certo punto ricominciai ad avvicinarmi al mondo delle start up. Mi sono tuffata in un nuovo progetto, che ha visto poi la luce trovando degli acquirenti che hanno acquistato l’azienda, anche se poi l’attività non è andata in porto come speravo.



Il rientro in Italia quando è stato?

Nel 2016 ritornai qui e, grazie all’invito per partecipare al Marketing Festival come testimonial, ricevetti la proposta di scrivere un manuale sul marketing delle start up: una enorme soddisfazione! A seguito di questo, sono stata chiamata a fare diversi interventi e docenze un po’ dappertutto: eventi, convegni, università.



Alla fine, hai deciso di stabilirti a Milano.

Anticipando di qualche mese l’inizio della pandemia, a fine 2019 ho deciso di comprare casa a Milano con il mio compagno. Ho continuato la mia attività di consulente sino a che sono stata contattata dall’azienda tedesca Taxfix, che cercava un marketing manager per la sede italiana. Ho accettato con entusiasmo, perché credo sia importante aiutare le persone e fare la dichiarazione dei redditi online può essere una bella sfida in grado di cambiare l’approccio con il fisco. Sono fermamente convinta che la tecnologia può cambiare la vita delle persone in positivo.



Essere donna nel mondo del digitale: difficile?

In quanto donna è stato difficile farsi accettare. Noi donne dobbiamo fare il doppio del lavoro degli uomini per raggiungere i nostri obiettivi. Come italiana, nel periodo londinese è stato anche complicato anche farsi accettare in quanto straniera, soprattutto dopo la Brexit.



Un suggerimento alle ragazze che intendono fare un percorso di carriera?

Per quanto riguarda la realtà delle start up, bisogna non avere paura e non fermarsi di fronte a un feed back negativo: anche questo ci aiuta a essere migliori.



Una curiosità: nel tempo libero cosa fai?

Tra le tante cose, mi piace fare torte, salate e dolci. I miei piatti forti? La farinata di ceci e la torta al caffè: sono squisite.