QVC Italia è di nuovo al fianco di Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca scientifica

QVC, il retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento , è ancora una volta dalla parte delle donne , dando un contributo concreto alla battaglia c ontro i tumori femminili. Anche quest’anno infatti, nel mese della prevenzione del tumore al seno , la piattaforma sostiene Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi con cui collabora dal 2015, attraverso Shopping4Good l’esclusivo programma di shopping sviluppato da QVC per sostenere la raccolta fondi a sostegno della ricerca e cura del tumore al seno, utero e ovaio .

Sono molti i progetti a supporto dell’iniziativa.

Si è iniziato l’1 e il 2 ottobre con la presentazione della campagna di raccolta fondi in occasione dell’evento fisico-digitale organizzato per il decimo anniversario della piattaforma, “IO QVC - 10 anni di Te”.

In questo contesto è stato dedicato uno spazio a una selezione di prodotti in vendita sulle piattaforme di QVC Italia nel mese di ottobre il cui ricavato verrà interamente destinato a Fondazione Umberto Veronesi.

Sono previsti, inoltre, momenti di approfondimento, sensibilizzazione alla prevenzione e all’importanza della ricerca attraverso interviste a personaggi come Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione, e Anna Guatri, Responsabile Corporate Social Responsibility.

Il 5 ottobre inoltre, è in programma uno speciale show TV interamente dedicato a Shopping4Good, a cui parteciperanno alcuni ospiti di Fondazione Umberto Veronesi e verranno presentati i prodotti selezionati da QVC Italia per questa iniziativa: due varianti di bracciali del brand Nomination placcati in oro rosa, due set di asciugamani per la casa Cogal proposti in un’elegante confezione natalizia, le golose degustazioni di cioccolato fondente firmate T’a Milano e il kit benessere di Altromercato, prodotti beauty, tisana e zucchero di cocco.

Sempre a supporto della ricerca, per tutto il mese di ottobre si potrà aggiungere 1 euro di donazione a tutti gli acquisti fatti su QVC.

Protagoniste della campagna Shopping4Good sono cinque ricercatrici di Fondazione Umberto Veronesi che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumori tipicamente femminili.

Le testimonial scelte per questo progetto sono state fra le beneficiarie delle borse di ricerca finanziate da QVC negli anni scorsi.

Con il claim Contro il tumore ci metto la faccia, QVC Italia ha chiesto alle ricercatrici di mostrare il proprio volto negli scatti della campagna per dare un messaggio di concretezza rispetto all’utilizzo dei fondi raccolti con Shopping4Good, così come per creare una relazione empatica con la community della piattaforma e riportare l’attenzione sull’importanza di continuare a supportare la ricerca anche in un momento pandemico come quello che stiamo vivendo.

Dalla campagna nasce #iocimettolafaccia, l’hashtag che invita la community di QVC Italia, i presenter, i guest e gli influencer, a unirsi al progetto postando foto sui loro social in un movimento collettivo a sostegno delle donne e della società contemporanea.

QVC Italia è un punto di riferimento reale per le donne che vogliono vivere lo shopping in modo unico, approfondire tematiche femminili e trascorre del tempo di qualità: Shopping4Good è l’espressione di questa filosofia, in cui l’esperienza d’acquisto diventa un momento di riflessione e un aiuto concreto. Nell’ultima edizione dell’iniziativa sono stati raccolti circa 200mila euro destinati a medici e ricercatori che si sono distinti per lo studio di cure innovative dei tumori al seno, all’utero e all’ovaio. I risultati ottenuti fino a oggi dalla ricerca scientifica sono incoraggianti e dimostrano come la diagnosi precoce e le nuove terapie possano salvare la vita a moltissime donne.