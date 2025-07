Pantene celebra 80 in Italia

1966

Questo fu il decennio in cui la cura dei capelli entrò in un territorio inesplorato – e Pantene divenne globale. Acclamato come “Il Papa delle Vitamine”, il dottor Elerman fu assunto da Hoffmann-La Roche nel 1960 per portare la formula della Pro-Vitamina al livello successivo. I risultati? Una linea di prodotti che prima era riservata alla nobiltà europea divenne un must-have di bellezza per i jet-setter. Pantene attraversò l’Atlantico in modo sfavillante, debuttando in locali di lusso come Saks Fifth Avenue e il Waldorf Astoria. Il lusso non riguardava più solo l’aspetto. Riguardava la scienza, le prove e la provenienza degli ingredienti.