Pet Astrology: l'Oroscopo di marzo per il tuo cane

Anche Mercurio inizierà il mese dal Segno dei Pesci, ma si sposterà poi in Acquario. Marte , inizialmente in Acquario, il 23 si sposterà in Pesci, moltiplicando probabilmente i capricci. Segno per segno, scopriamo cosa hanno in serbo le stelle per i cagnolini dello Zodiaco .

La Pet Astrology , l’ Oroscopo per i nostri amici cani, ci rivela che la costante del mese di marzo sarà Venere , che transiterà per tutto il tempo nel Segno dei Pesci e renderà particolarmente dolci e teneri i nostri amici a quattro zampe.

ARIETE - Se il tuo compleanno è in marzo, festeggialo con un piccolo party canino, con snack speciali, giocattoli nuovi e affetto da parte della tua famiglia umana che celebra con te l'arrivo di un altro anno di gioia e amore. Altrimenti conserva queste idee per il prossimo mese e sii affettuoso coi tuoi padroncini, in modo che accontentino le tue richieste.

TORO - Con tanti Pianeti in Pesci, nel mese di marzo ti piacerebbe essere coinvolto in sessioni di terapia assistita con animali, portando gioia e conforto a chi ne ha bisogno, dimostrando quanto il tuo affetto possa influenzare positivamente le persone. Con Marte dissonante fino al 23, però, potresti non sentirti in forma. Il veterinario ti aiuterà.

GEMELLI - I Pianeti in Pesci potrebbero spesso renderti capriccioso e dispettoso, ma Marte ti aiuterà a non disperdere inutilmente le tue energie. Trova un luogo soleggiato nel cortile e, con calma e serenità, riposati sotto i raggi caldi del sole primaverile, godendo di un meritato riposo dopo le tue avventure all'aria aperta. Ti sentirai rigenerato.

Leggi Anche Oroscopo del Sesso: come sarà marzo 2024 sotto le lenzuola

CANCRO - Marzo sembra essere il mese ideale per organizzare incontri giocosi con i tuoi amici pelosi nel vicinato, condividendo momenti di allegria e interazione, rafforzando così i legami sociali e diffondendo positività tra gli altri compagni a quattro zampe. Con Venere favorevole potresti anche innamorarti di una nuova cagnolina arrivata nel quartiere.

LEONE - Sei un cagnolino coraggioso e Marte in Acquario ti metterà alla prova. Approfitta del ritorno delle giornate più calde per partecipare a un corso di nuoto canino, sperimentando l'acqua e migliorando le tue abilità natatorie sotto la guida attenta del tuo amico umano. Scoprirai di essere ancora più talentuoso di quanto avresti detto prima.

VERGINE - Con tanti Pianeti in Pesci, potresti spesso sentirti triste o stanco. Cerca coccole e carezze dal tuo padroncino umano, dedicando momenti di puro affetto e creando legami ancora più forti con lui, perché la primavera è anche il momento di rafforzare i legami di amore reciproco. Evita di ringhiare o abbaiare a tutte le ore del giorno o della notte.

BILANCIA - Con Marte favorevole dal Segno dell’Acquario per gran parte del mese, potrai partecipare ad energiche passeggiate con il tuo umano, esplorando nuovi percorsi e godendo della vitalità della primavera, stimolando non solo il tuo corpo ma anche la tua mente curiosa. Mercurio non sempre ti renderà socievole con gli altri cagnolini che incontrerai.

SCORPIONE - Marte ti renderà un po’ nervoso, ma riuscirai a divertirti ugualmente coi tuoi giochi preferiti. Trova i bastoncini più intriganti nel parco e, con zelo e dedizione, portali al tuo padroncino come un dono speciale di primavera, dimostrando la tua abilità di cacciatore istintivo e trasmettendo gioia attraverso il tuo entusiasmo contagioso.

Leggi Anche Oroscopo: come ritrovare il buonumore in base al tuo Segno Zodiacale

SAGITTARIO - I Pianeti in Pesci possono portare tensioni nella casa in cui vivi, rendendoti aggressivo. L’ideale, per evitare queste situazioni di stress, sarebbe coinvolgerti in lezioni di educazione cinofila, apprendendo nuovi comandi e migliorando la tua disciplina, dimostrando quanto sei disposto ad imparare e a rendere orgoglioso il tuo amico umano.

CAPRICORNO - Nel mese di marzo potrai riempire le tue giornate con divertimento giocoso, interagendo con i nuovi giocattoli variopinti che il tuo padroncino avrà preparato per te, saltando e correndo felice nel cortile, manifestando la tua gioia attraverso ogni scodinzolata scattante. Venere ti rendere più simpatico e dinamico del solito anche con gli sconosciuti.

ACQUARIO - Con Venere nel secondo campo, non vedi l’ora di sperimentare nuovi sapori con snack salutari preparati dal tuo padroncino, magari con ingredienti freschi di stagione. Apprezzerai la varietà di sapori che la primavera porta con sé, ma non rinuncerai mai alle tue crocchette preferite. Marte ti renderà allegro e iperattivo sia di giorno che di sera.

PESCI - Con Venere al tuo fianco per tutto il mese, puoi sfruttare le giornate più luminose e tiepide di marzo per esplorare il parco con un entusiasmo travolgente, annusando ogni angolo, godendoti il fruscio delle foglie e lasciandoti avvolgere dai profumi della primavera che si espandono nell'aria. A fine mese Marte ti renderà ancora più energico.