Pet Astrology: l'Oroscopo e le Stelle di maggio per il cane

Venere rimarrà in Toro quasi per tutto il mese e soltanto nell’ultima settimana si sposterà in Gemelli e farà nascere nuovi amori anche tra i cuccioli a quattro zampe. Segno per segno, scopriamo cosa hanno in serbo le stelle per i nostri dolci cagnolini!

La Pet Astrology del mese di maggio, ci rivela che Marte transiterà nel Segno dell’Ariete e renderà particolarmente vivaci e dinamici tutti i nostri amici cani ; Mercurio per metà mese affiancherà Marte in Ariete e poi si sposterà in Toro, chiedendo ritmi un po’ più lenti e rilassanti.

ARIETE - Per gran parte del mese le visite dei tuoi amici pelosi saranno sempre un'occasione di gioia e divertimento, con corse selvagge e giochi animati che riempiranno il tuo cuore di allegria e spensieratezza. Venere ti renderà molto goloso. Alla fine del mese ti riscoprirai innamorato di una cagnolina che è arrivata nel quartiere da poco tempo.



TORO - Con il cuore palpitante di eccitazione e la coda che batte ritmicamente, ti prepari ad affrontare giornate piene di avventure e scoperte, pronto a esplorare il mondo che ti circonda con una fervida curiosità e una gioia contagiosa. Prima Mercurio e poi Venere ti renderanno allegro e felice di ogni esperienza che vivrai con i tuoi amici umani.



GEMELLI - Con Marte nell’undicesimo campo per tutto il mese, i momenti di gioco con i tuoi compagni a quattro zampe saranno un'esplosione di allegria e vitalità, con inseguimenti giocosi e salti spericolati che riempiranno l'aria di risate contagiose. A fine mese Venere ti renderà particolarmente affettuoso e premuroso con le persone di casa.



CANCRO - Le coccole rilassanti e i massaggi ristoratori che ricevi dal tuo umano ti regalano un piacevole senso di benessere, sciogliendo le tensioni muscolari e avvolgendoti in un manto di tranquillità. Non permettere che Marte ti porti via ogni energia e sii felice se i tuoi padroncini ti porteranno a fare una visita di controllo dal veterinario di fiducia.

LEONE - Con Marte in Ariete per tutto il mese, durante le lezioni di addestramento, ti concentrerai con impegno e determinazione, desideroso di imparare nuovi trucchi e acquisire abilità che ti rendano ancora più speciale agli occhi del tuo umano. Mercurio non ti sarà sempre amico e ti potrebbe capitare di farti male saltando in modo euforico.



VERGINE - Per gran parte del mese Venere sarà favorevole e ti renderà coccoloso e gentile. Le serate trascorse in compagnia del tuo amico umano saranno tesori da custodire. Riempirai ogni momento di dolcezza e gioia condivisa, creando ricordi preziosi che riscalderanno il tuo cuore nelle giornate più grigie. Mercurio ti renderà più agile del solito.



BILANCIA - Con Marte in opposizione per tutto il mese, le visite dal veterinario diventano un momento di cura e attenzione, dove ricevi le cure necessarie per mantenere la tua salute e il tuo benessere, mentre il tuo amico umano ti protegge e ti conforta con amore e affetto. Tutto è destinato a migliorare. Devi soltanto essere più paziente.

SCORPIONE - I Pianeti in Toro non ti renderanno sempre molto amichevole e giocherellone con gli umani. Parteciperai con entusiasmo a una lezione di addestramento avanzato, mettendo alla prova le tue abilità e imparando nuovi comandi che ti consentiranno di diventare sempre più un compagno fedele e affidabile per il tuo amico umano.



SAGITTARIO - Nella prima metà del mese le passeggiate all'aria aperta saranno un'opportunità per immergerti nella bellezza della natura e apprezzare i doni che ti circondano, permettendoti di respirare profondamente e assaporare ogni istante con gratitudine e serenità. Poi inizierai a sentirti poco coccolato e abbaierai frequentemente agli sconosciuti.



CAPRICORNO - Con Venere favorevole quasi per tutto il mese, le carezze dolci e amorevoli del tuo padroncino ti avvolgeranno in un abbraccio di affetto e comprensione, facendoti sentire amato e valorizzato. Le sue parole gentili ti riempiranno di una sensazione di conforto e appartenenza. Ti piacerebbe dormire ogni sera nel suo letto.



ACQUARIO - Marte in Ariete ti renderà vivace per tutto il mese. Durante le tue esplorazioni quotidiane, immergerai il tuo muso nella varietà di profumi che permeano l'aria, annusando ogni fiore, arbusto e oggetto che attraversa il tuo percorso con curiosità e fascino. Ti annoierai quando, invece, verrai costretto a trascorrere pomeriggi interi dentro casa.



PESCI - Con Venere in Toro per gran parte del mese, puoi dedicarti con passione alla tua collezione di giocattoli, esplorando ogni angolo della casa per trovare il tuo preferito del momento, pronto a essere masticato con vigore e divertimento. A fine mese non sarai molto felice di alcuni cambiamenti che si verificheranno tra le mura domestiche.