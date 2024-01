Pet Astrology: come sarà gennaio 2024 per il tuo cane

Mercurio, Venere e Marte inizieranno il mese in transito nel Segno del Sagittario e pian piano si sposteranno nell’attiguo Segno del Capricorno. Il primo sarà Marte, dopo pochi giorni, poi Mercurio verso la metà del mese e infine Venere, nell’ultima settimana. I nostri amici a quattro zampe, inizialmente più vivaci e selvaggi, diverranno pian piano più ubbidienti e disciplinati . Segno per segno, l’Oroscopo ci svela come vivranno questo mese.

ARIETE - Con tanti Pianeti che si sposteranno dal Sagittario al Capricorno, sarà inevitabile qualche visita dal veterinario. Non temere, sarà solo per un controllo. C'è un po' di ansia nel dover salire sulla bilancia e aspettare il tuo turno, ma insieme al tuo padroncino supererai questa visita, e poi avrai un sacco di tempo per le meritate coccole!

TORO - I Pianeti in Capricorno renderanno speciali le tue giornate nel mese di gennaio, specialmente se i tuoi padroncini ti porteranno con loro in gita in montagna. L'aria fresca e i panorami mozzafiato ti daranno uno slancio d'energia. Ti divertirai camminando lungo i sentieri, esplorando ogni angolo e riempiendo i tuoi polmoni di aria pulita.

GEMELLI - A volte anche i cani amano un po' di tranquillità e tu questo mese potresti avvertire il bisogno di qualche momento di solitudine, specialmente finché ci saranno Pianeti in Sagittario. Una stanza silenziosa, un momento di riflessione o una dormita isolata saranno i migliori momenti di relax per ricaricare le energie e trovare un po’ di pace.

CANCRO - Gennaio non sarà un mese facile e sentirai spesso la mancanza di intere serate di coccole e carezze, che sembrano impossibili con tanti Pianeti in Capricorno. Ci proverai in tutti i modi, mettendoti comodo sul divano insieme ai tuoi padroncini. Ti accontenterai di qualche piccolo spuntino, ma non ti sentirai abbastanza amato o coccolato.

LEONE - Il tuo mese potrebbe essere caratterizzato dall’incontro con qualche animale selvatico. Camminando nel bosco o in un parco naturale, potresti avvicinarti a qualcuno di loro, forse a un coniglio che salta tra l'erba o un uccello che si posa su un ramo. Rimani calmo e osserva, ma ricorda, meglio rimanere a una distanza sicura per evitare problemi.

VERGINE - Il mese inizierà sottotono con Marte dissonante, ma poi migliorerà man mano che i Pianeti si sposteranno in Capricorno e ti divertirai a giocare con nuovi giocattoli. Sia che sia una palla scricchiolante o un peluche morbido, ci sarà un momento di divertimento puro. Ti si vedrà facilmente saltare, correre e divertirti allegramente, come un cucciolo!

BILANCIA - Man mano che i Pianeti entreranno in Capricorno, si renderà evidente la necessità di un addestramento perché tenderai ad abbaiare e ringhiare a chiunque si avvicini a te. Ci saranno comandi da imparare e nuove cose da scoprire. Potrebbe essere difficile, ma insieme al tuo padroncino potrai superare ogni ostacolo e imparare qualcosa di nuovo.

SCORPIONE - Gennaio sarà un mese di scoperte e sorprese per te. Potrebbe esserci qualcosa di nuovo in casa, come un'aspirapolvere o un oggetto strano e potrai spaventarti o incuriosirti. In ogni caso non mancheranno i momenti di distrazione e il tuo padroncino ti guiderà e ti accompagnerà verso l’esplorazione di tutto ciò che considera sicuro per te.

SAGITTARIO - Inizierai il mese carico di energia, che pian piano lascerà spazio alla sedentarietà e il riposo. Il tempo dei pasti sarà probabilmente il tuo preferito per tutto il mese. L'odore invitante dei croccantini susciterà in te piacevoli emozioni. La gioia nel mangiare sarà palpabile, e dopo grandi abbuffate, ci sarà sempre una coccola di gratitudine.

CAPRICORNO - Il tuo desiderio più grande nel mese di gennaio potrebbe essere quello di trascorrere una giornata al lavoro con il tuo padrone. Anche se potrebbe sembrare noioso all'inizio, ci saranno momenti di attesa e relax mentre ti accuccerai sotto la sua scrivania o cercherai di attirare l'attenzione di tutti per qualche coccola. La timidezza svanirà via.

ACQUARIO - Le giornate trascorse al parco saranno le più piacevoli, nonostante il freddo invernale. I Pianeti in Sagittario ti renderanno socievole. L'aria fresca, l'erba sotto le zampe e tante nuove amicizie pelose da fare ti metteranno di buon umore. Ci sarà spazio per correre, giocare a rincorrere la palla o annusare ogni angolo alla ricerca di odori interessanti.

PESCI - Non scoraggiarti all’inizio del mese! Con il transito di tanti Pianeti in Capricorno, le visite dei tuoi amici saranno sempre gradite. Amici umani o pelosi che ti aspettano con gioia e non vedono l’ora di trascorrere un po’ di tempo in tua compagnia. Ci saranno saluti entusiastici, giochi senza fine e coccole condivise. Il divertimento è assicurato.