Pet Astrology: l'Oroscopo di marzo per il tuo cane

Mercurio, invece, resterà in Acquario fino al 10 marzo e poi si sposterà in Pesci. Sarà un mese molto movimentato per i nostri amici a quattro zampe e l’inizio della bella stagione li spingerà a fare nuove amicizie con i cagnolini e i bambini del quartiere o del parco di fiducia. Mercurio non farà mancare momenti di coccole e tenerezza, che riserveranno ai loro amati padroncini. Il cane ha la fama di essere l’animale da compagnia più fedele. Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per i nostri amici pelosetti.

ARIETE - Marzo sarà un mese all’insegna dell’amicizia e, non solo i tuoi proprietari introdurranno in casa nuove persone con cui entrerai subito in confidenza, ma durante le tue lunghe passeggiate, potrai conoscere nuovi cagnolini che adoreranno rincorrerti e giocare con te. Tutti i bambini che incontrerai sentiranno il bisogno di farti qualche coccola o carezza.

TORO - I Pianeti in Acquario ti renderanno molto scontroso nel mese di marzo e abbaierai spesso a chiunque osi avvicinarsi troppo a te o ai bambini della tua famiglia. Non hai voglia di giocare con chiunque e potresti anche aver bisogno di riposare di più nella tua cuccia. Una visita dal veterinario potrebbe metterti più ansia del previsto. Tutto andrà bene.

GEMELLI – Venere e Marte in Acquario renderanno il mese di marzo molto divertente, soprattutto se avrai la possibilità di viaggiare insieme ai tuoi padroncini. Il problema sarà che, nei lunghi viaggi in aereo o in macchina, non riuscirai a stare per troppo tempo fermo o in silenzio. Evita di fare troppi dispetti se vuoi evitare di ricevere qualche spiacevole punizione.

CANCRO - Per rendere marzo un mese degno di nota, dovrai attendere l’ingresso di Mercurio in Pesci, il 10 del mese. Allora recupererai tutto il tuo buonumore e inizierai a scodinzolare per casa, in modo da attirare l’attenzione dei tuoi cari. Hai degli occhioni troppo dolci per non cedere al tuo fascino e riempirti di coccole o grattini. Sei un cane fortunato.

LEONE - I Pianeti in Acquario ti renderanno irrequieto per gran parte del mese e non sarà facile conquistare la simpatia dei tuoi vicini di casa se continuerai ad abbaiare in qualsiasi ora del giorno o della notte. La verità è che avresti tanto bisogno di coccole e i tuoi proprietari non se ne accorgono nemmeno. Non essere spericolato quando corri per casa.

VERGINE - Marzo non sarà un mese particolarmente divertente e potresti far visita dal veterinario ripetutamente. Non ti senti in forma, ma i tuoi padroncini stanno facendo di tutto per capire che tipo di disturbi tu abbia. L’ingresso di Mercurio in Pesci ti renderà molto scontroso. Va bene abbaiare, ma è assolutamente vietato morsicare altri cani o bambini.

BILANCIA - Con Venere e Marte in Acquario, si prospetta per te un mese ricco di gioia e di belle sorprese. Riceverai anche dei regali inaspettati da parte di qualche amico di famiglia. Giocare con te sarà una tra le esperienze più incredibili per tutti i bambini del quartiere in cui vivi. Durante una passeggiata, potresti innamorarti di una dolcissima cagnolina.

SCORPIONE - Un trasloco o i lavori di ristrutturazione della casa in cui vivi ti renderanno particolarmente nervoso e non è escluso che tu debba trascorrere un po’ di tempo a casa di amici o parenti che non ti sono mai stati simpatici. Evita di ringhiare e abbaiare in continuazione perché non ne trarrai beneficio. Mercurio ti sorprenderà con la tenerezza di un bambino.

SAGITTARIO - Venere e Marte in Acquario renderanno il mese di marzo molto movimentato e sarà difficile vederti fermo e rilassato nella tua cuccia. Starai costantemente in movimento e trasmetterai entusiasmo e felicità a chi ti vedrà correre nel verde di un parco. Mercurio in Pesci potrebbe portare dei cambiamenti domestici che saranno difficili da accettare.

CAPRICORNO - Con Venere nel secondo campo, questo mese potresti essere particolarmente goloso e metterai su qualche chilo di troppo. Basteranno delle lunghe passeggiate per rimetterti in forma? I tuoi padroncini sono contenti che tu apprezzi quello che cucinano con tanto amore, esclusivamente per te. Non arrabbiarti se ti riempiranno di baci. Ti vogliono bene.

ACQUARIO - Con Venere e Marte al tuo fianco, questo mese sarai il cagnolino più vivace del quartiere in cui vivi. Al parco tutti ti conoscono e tantissimi bambini corrono a salutarti quando ti vedono arrivare. I tuoi padroncini potrebbero comparti un collare ricoperto di strass, che ti farà sentire ancora più bello e amabile. Ti aspettano nuovi amori primaverili.

PESCI - Con Venere e Marte in Acquario per quasi tutto il mese, sentirai il bisogno di recuperare energia e rilassarti spesso nella tua cuccia. Mercurio entrerà nel tuo Segno il 10 del mese e ti renderà più vispo e allegro, in grado di far sorridere grandi e piccini saltellando o scodinzolando per casa. Ci sono alcune canzoni che ti rendono iperattivo.