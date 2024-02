Pet Astrology: come sarà febbraio 2024 per il tuo cane

Il mese si aprirà con Mercurio, Venere e Marte in Capricorno, che pian piano si trasferiranno nel Segno dell’Acquario, portando più vivacità nelle giornate dei nostri amici a quattro zampe. Nell’ultima settimana Mercurio si sposterà in Pesci e li renderà più dolci del solito e desiderosi di coccole sul divano. Segno per segno, scopriamo più approfonditamente cosa hanno in serbo le stelle per i nostri cagnolini.

ARIETE - Dopo un malessere iniziale dovuto ai Pianeti in Capricorno, ci saranno giorni in cui ti sentirai un atleta, e allora correrai finalmente libero come il vento. I tuoi muscoli si muoveranno fluidi, la corsa diventerà un'armonia di movimento. Sentirai la forza e la vitalità, con il tuo umano al tuo fianco, e supererai ogni ostacolo con gioia e determinazione.

TORO - All’inizio del mese avrai la sensazione di essere un esploratore audace. Ci saranno occasioni per vagare in nuovi territori, seguire profumi misteriosi e scoprire segreti nascosti. Ogni passo che farai sarà un capitolo di un’avventura senza fine. Poi qualcosa cambierà e i Pianeti in Acquario ti vedranno pian piano spegnerti. Avrai bisogno di riposare.

GEMELLI - Con tanti Pianeti in passaggio dal Capricorno all’Acquario, avrai l'energia di un fiume in piena. Saranno giornate di avventure: darai importanza a ogni amico animale che incontrerai nel tuo cammino e gioirai per la bellezza della natura. Il tuo respiro affannato racconterà di giochi, e il battito del tuo cuore esalterà la gioia di ogni momento.

CANCRO - Nella prima parte del mese, con tanti Pianeti in Capricorno, potresti fare una visita dal veterinario, sarà necessario un momento di cura e attenzione per te. Nonostante tutto, ti sentirai protetto e amato, mentre affronterai col tuo padroncino passi importanti per la tua salute. A fine mese Mercurio in Pesci ti renderà più frizzante e dinamico.

LEONE - Man mano che i Pianeti entreranno in Acquario ti stresserà visitare luoghi troppo affollati. In alcune giornate incontrerai molte persone e altri animali e sarà importante che il tuo padroncino crei uno spazio sicuro per te, garantendoti tranquillità e comfort mentre esplori insieme a lui il mondo esterno. Abbaiare troppo non sarà un buon segno.

VERGINE - Nella prima parte del mese ti sentirai al sicuro e protetto. Vivrai giornate di relax e coccole, con abbracci morbidi e momenti di ristoro. Troverai pace in semplici attimi di serenità, sapendo di essere parte di un legame indissolubile col tuo padroncino. L’ingresso dei Pianeti in Acquario ti farà apprezzare la routine delle piccole cose.

BILANCIA - Il mese si aprirà con qualche piccola tensione, ma arriveranno presto giorni di tranquillità, che ti vedranno piacevolmente rannicchiato nella cuccia o in un angolo di casa. Saranno momenti di contemplazione, di osservazione del mondo esterno dalla finestra, abbaiando ogni tanto per annunciare la tua presenza a un mondo che ti aspetta fuori.

SCORPIONE - L’ingresso graduale dei Pianeti in Acquario potrebbe corrispondere a un cambio di casa o una ristrutturazione. Ci saranno giornate caratterizzate da strani rumori e oggetti spostati, e queste situazioni potrebbero turbarti. Il tuo padroncino cercherà di mantenere la tua routine al sicuro, riducendo al minimo il disagio e garantendo il tuo benessere.

SAGITTARIO - Il mese sarà sempre più piacevole e durante le tue passeggiate all’aperto sentirai la freschezza del vento che sfiorerà il tuo pelo, portando nuovi odori e avventure al tuo naso curioso. Saranno giornate di scoperte e giochi e sarà dolce vedere la gioia che scaturisce dai tuoi occhi brillanti mentre ti godi il parco e tutto ciò che lo rende meraviglioso.

CAPRICORNO - Nella prima parte del mese, con tanti Pianeti al tuo fianco, sentirai la tranquillità dell'amore che ti circonda. Trascorrerai giornate di condivisione e vicinanza con i tuoi amici umani, in cui i dolci sguardi e le carezze faranno vibrare il tuo cuore e renderanno ogni istante prezioso. Poi diventerai sempre più bisognoso (anche troppo) di coccole e cibo.

ACQUARIO - Con tanti Pianeti in transito nel tuo Segno, alcuni giorni ti sentirai una sentinella, guardiano fedele e attento. Sarai vigilante per proteggere il tuo umano da ogni strano rumore o movimento. La tua vista sarà attenta, il tuo udito acuto. Sarai il custode, ma sapendo che anche tu sei protetto, perché c'è qualcuno che ti ama profondamente.

PESCI - Il mese di febbraio ti darà la possibilità di visitare posti nuovi, magari per una passeggiata in montagna o per un'esplorazione in un bosco. Ci saranno molteplici occasioni per sentire odori e suoni diversi, mentre ti avventurerai in territori inesplorati col tuo padroncino. Il tuo fiuto sarà eccezionale e porterà a scoperte che sorprenderanno tutti.