Pet Astrology: come sarà il mese di ottobre per i nostri cani

Ottobre sarà un mese emozionante e ricco di cambiamenti per i nostri amici a quattro zampe. Con Marte in Cancro per tutto il mese, i cani si sentiranno particolarmente legati ai loro umani, desiderosi di affetto e protezione, ma anche pronti a difendere la famiglia con grande tenerezza. Mercurio rimarrà in Bilancia fino alla metà del mese, creando un'atmosfera armoniosa e favorendo la comunicazione tra cani e umani, ma con il suo passaggio in Scorpione il 14 ottobre, emergeranno energie più intense e misteriose. Venere transiterà per buona parte del mese in Scorpione, portando momenti di passione e forte legame emotivo, ma dal 18 ottobre si sposterà in Sagittario, rendendo i cani più avventurosi e socievoli. Scopriamo, segno per segno, cosa riservano le stelle per i nostri amati amici pelosi!