Pet Astrology: come sarà aprile per il nostro cane 

Mercurio pazzerello nel mese di aprile cambierà ben tre Segni, spostandosi da quello dei Pesci all’Ariete e poi al Toro. Anche Venere sarà nella prima parte del mese in Ariete e il giorno 20 si sposterà in quello del Toro. I nostri amici a quattro zampe ci faranno capire quanto per loro sia importante avere una casa e dei padroncini che li facciano sentire al sicuro. Marte in Gemelli e poi in Cancro li renderà tanto movimentati e rumorosi, ma anche tanto dolci e desiderosi di ricevere continuamente coccole e carezze anche dagli sconosciuti. Segno per Segno , scopriamo l’Oroscopo per i nostri cani .

ARIETE - La prima parte del mese sarà sicuramente la più dinamica e movimentata. Le giornate primaverili ti mettono di buonumore. Per te è una gioia poter correre in giardino e scodinzolare per mostrare il tuo affetto alle persone a cui sei affezionato. Nella seconda parte del mese richiederai maggiori attenzioni. Sei geloso dei tuoi amatissimi padroncini.

TORO - Mercurio all’inizio del mese ti renderà un po’ schivo e difficilmente farai amicizia con i cagnolini del quartiere. Poi, verso la fine del mese si sposterà nel tuo Segno, dove incontrerà anche Venere: preparati a vivere giornate entusiasmanti con le persone a cui vuoi bene. Durante una gita al lago o al mare, potresti innamorarti di una dolce cagnolina.

GEMELLI - I primi giorni di aprile saranno un po’ turbolenti e abbaierai persino alle persone che vivono con te. Poi all’improvviso ritroverai la tua allegria e riprenderai a saltellare e a fare le feste a tutte le persone che incontri. Ci sono dei bambini che ti considerano veramente il loro migliore amico: il loro amore crea un’atmosfera gioiosa intorno a te.

CANCRO - Preparati ad affrontare un mese di alti e bassi perché Mercurio e Venere in Ariete ti renderanno un nervoso e scontroso con tutti. Non ti piace ricevere coccole soltanto quando i tuoi padroncini sono tristi e arrabbiati. Ti piacerebbe che condividessero con te anche i loro momenti di gioia. Verso la fine del mese la situazione migliorerà e ritroverai la pace.



LEONE - I Pianeti in Ariete renderanno eccitante la prima parte del mese e, con un pizzico di fortuna, riuscirai a fare lunghe passeggiate in parchi che non hai mai visitato prima. Con l’ingresso di Mercurio e Venere in Toro, invece, l’atmosfera si farà pesante e gli impegni lavorativi dei tuoi padroncini li renderanno per tanto tempo separati e lontani da te.



VERGINE - Con Venere in Ariete per buona parte del mese, potresti sentire la nostalgia di una persona molto giovane con cui hai trascorso momenti felici e allegri. A fine mese potresti rincontrarla e trascorrere un po’ di tempo insieme a correre e giocare in un giardino. Preparati a vivere nuove avventure anche in mezzo alla natura o in qualche bosco incantato.



BILANCIA – Quando ti affezioni a qualcuno, detesti il fatto di dovertene separare e, purtroppo, è proprio quello che potrebbe accadere all’inizio del mese. Ecco perché agli occhi di qualcuno sembrerai pigro e scontento. Nella seconda parte del mese i Pianeti in Toro ti renderanno dispettoso e ti spingeranno a combinare qualche pasticcio di nascosto da chiunque.



SCORPIONE - Venere in Ariete per gran parte del mese ti chiederà di non trascurare la salute e di riposarti anche quando vorresti correre da una parte all’altra della casa. Con l’ingresso di Marte in Cancro potrai recuperare un po’ di energia. Non essere aggressivo o scontroso con chi cerca di fare amicizia con te. Lasciati coccolare e tira fuori la tua dolcezza canina.



SAGITTARIO - Dopo una prima parte del mese molto giocosa e divertente, arriverà il momento di fermarti e dedicarti alla tua salute. Anche il veterinario farà notare ai tuoi padroncini che hai bisogno di riposarti e di seguire un regime alimentare adeguato. Ti divertirai a stare accovacciato sul divano mentre tutti lavorano o si dedicano alle faccende domestiche.



CAPRICORNO - Nonostante la prima parte del mese non sia particolarmente allegra e felice, non è in caso di rattristarti. Con l’ingresso di Venere e Mercurio in Toro, il mondo tornerà a sorriderti. Le giornate si allungheranno e i tuoi padroncini ti porteranno a fare lunghe passeggiate e ad ammirare insieme a loro dei bellissimi tramonti. Trasmetterai fiducia e bontà.



ACQUARIO - Frizzante e allegro, inizierai il mese come un peperino, facendo sentire chi vive con te coccolato e amato. Poi accadrà qualcosa che altererà il tuo umore: potrebbero essere dei lavori in casa o le liti tra le mura domestiche dei tuoi padroncini. Non perderti d’animo e lascia che Marte in Gemelli ti renda un distributore vivente di brio ed euforia.



PESCI - Questo mese sarai particolarmente goloso e viziato. Del resto, i tuoi proprietari lo sanno che mangi soltanto crocchette di determinate marche e scansi alcuni alimenti. Divorerai quelli di cui vai ghiotto. Nella seconda parte del mese, con Mercurio e Venere in Toro, sembrerai iperattivo e ti metterai a correre e saltellare anche in ambienti molto piccoli.