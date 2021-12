Pet Astrology: come andrà dicembre per i nostri cani

La vera costante del mese di dicembre sarà Venere , che dal Segno del Capricorno f arà sentire al sicuro i nostri amici a quattro zampe e li renderà anche più ubbidienti e disciplinati. Mercurio , inizialmente nel vivace Segno del Sagittario , raggiungerà Venere in Capricorno nella seconda metà del mese. Marte, con l’avvicinarsi del Natale , renderà tutti più vivaci e giocherelloni: anche loro desidereranno trovare un regalo sotto all’albero. Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le stelle per i dolci cagnolini dello Zodiaco !

ARIETE - Non essere triste se non potrai trascorrere le feste con qualche bambino o cagnolino del quartiere che partirà in vacanza. Marte in Sagittario ti renderà super vivace nella seconda metà del mese e dovrai fare attenzione a non combinare dei danni dentro casa se vorrai evitare qualche piccola punizione. Sotto l’albero troverai un gioco speciale.



TORO - Con Venere in dolce aspetto per tutto il mese, non avrai paura dei piccoli intoppi di Marte e riuscirai a scodinzolare felice anche dopo aver bisticciato con un altro cagnolino prepotente al parco. Il Natale sarà magico e potrai trascorrere il tuo tempo in compagnia di tanti amici di famiglia che sono sempre dolci e premurosi nei tuoi confronti.



GEMELLI - Non ti sentirai particolarmente in forma questo mese e sentirai la nostalgia di una persona o di un altro cagnolino con cui in passato hai trascorso tanti momenti felici. Marte in Sagittario ti renderà irrequieto nelle giornate tra Natale e Capodanno e la cosa migliore che potranno fare i tuoi padroncini sarà tenerti lontano dal caos e dal brusio.



CANCRO - Con Venere in opposizione per tutto il mese, ti sembrerà di non essere mai coccolato e considerato abbastanza in casa. Eppure, nelle prime settimane del mese, sarai iperattivo: nessuno si accorgerà dei piccoli danni che combinerai dentro casa. Per Natale ti piacerebbe ricevere più attenzioni e almeno un biscottino speciale sotto l’albero.



LEONE - Con Marte in aspetto disarmonico, nella prima parte del mese ti sentirai sottotono e trascorrerai tanto tempo nella tua cuccia, al caldo e al riparo dal chiasso domestico. Poi Marte si sposterà in Sagittario, tu recupererai le forze e diventerai la mascotte di casa. Per il giorno di Natale, preparati ad indossare un vestitino rosso o un collare pieno di luci.



VERGINE - Venere farà il possibile per farti trascorrere un mese romantico e divertente, circondato dal calore e dall’affetto di chi vive con te e dei tuoi vicini di casa. La cosa più triste che potrebbe accaderti sarà quella di essere lasciato solo a casa durante i festeggiamenti di Natale o Capodanno. Speri tanto che Marte in Sagittario non sia crudele con te.



BILANCIA - Con Venere nel quarto campo per tutto il mese, sarai stufo di trascorrere tanto tempo in casa quando i tuoi padroncini si divertiranno a fare shopping in giro per la città. Forse sarà proprio questa la causa scatenante dei tuoi dispetti e non sarà un caso se spesso demolirai le decorazioni natalizie. Marte ti stupirà ugualmente con un piccolo regalo.



SCORPIONE - Marte nel tuo Segno ti renderà vivace ed energico nella prima parte del mese. Sarai costantemente in movimento e ti divertirai a correre per strada o in qualche giardino. Nelle giornate di festa, Mercurio e Venere ti faranno sentire più vispo del solito e sarà facile trovarti scodinzolare per casa, alla ricerca di qualche regalo natalizio anche per te.



SAGITTARIO - Mercurio nel tuo Segno nella prima parte del mese ti renderà curioso e vivace, sempre pronto a tener compagnia ai tuoi proprietari e a dar loro tutta la tenerezza che desiderano. Poi sarà Marte ad avere il sopravvento e nei giorni tra Natale e Capodanno ti sentirai super attivo e affamato. Sarà meglio evitare di lasciare pacchetti sotto l’albero.



CAPRICORNO - Venere questo mese ti renderà il cagnolino più dolce e amabile dello Zodiaco! E sarai anche super ubbidiente. Ti adatterai a qualsiasi circostanza e scodinzolerai felice ogni qualvolta riceverai una carezza o una coccola da qualcuno. La visita di alcuni amici o parenti nelle giornate di festa sarà una fonte di grande gioia per te. I regali non mancheranno.



ACQUARIO - Silenzioso e riservato, questo mese te ne starai spesso per i fatti tuoi e non gradirai nessuno vicino alla tua cuccia, specialmente quando all’inizio del mese Marte sarà in aspetto dissonante. Nelle giornate di festa diventerai più socievole e tanti bambini ti coinvolgeranno con il loro entusiasmo. Trascorrerai momenti di gioia e allegria con loro.



PESCI - Venere questo mese ti renderà uno dei cagnolini più simpatici e dolci del quartiere. Sarà difficile passarti accanto senza farti una carezza e i tuoi occhioni dolci riusciranno ad intenerire anche gli animi più duri. Marte dissonante, nella seconda parte del mese, non ti farà sentire particolarmente energico. Dovresti evitare gli sbalzi di temperatura.