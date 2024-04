Pet Astrology: un aprile stellare con l'Oroscopo per il tuo cane

I nostri amici a quattro zampe saranno un po’ irrequieti e capricciosi per il transito di Mercurio in Ariete e di Marte in Pesci

Mercurio transiterà nel Segno dell’Ariete per tutto il mese e anche Venere lo raggiungerà il 5. I nostri amici a quattro zampe potrebbero essere particolarmente vivaci, allegri e irrequieti. Marte , invece, occuperà per l’intero mese il Segno dei Pesci e questo li renderà capricciosi, ma anche dolci e affettuosi. Con i loro occhioni dolci, riusciranno a ottenere quasi sempre quello che desiderano.

La Pet Astrology ci rivela, Segno per Segno , che cosa hanno in serbo le Stelle per i 12 cani dello Zodiaco.

ARIETE - Con Mercurio al tuo fianco per tutto il mese, ti sveglierai spesso con una spinta di entusiasmo, facendo capolino fuori dalla tua cuccia con occhi brillanti e la coda che sbatte di gioia, prontamente rivolta verso la cucina dove ti attende una colazione deliziosa, preparata amorevolmente dal tuo padrone. Sazierai la tua fame con cibi gustosi e nutrienti.



TORO - Con Mercurio e Venere nel dodicesimo campo, nei momenti di relax ti concederai il lusso di fare poco o niente, sdraiandoti al sole nella tua cuccia, con gli occhi socchiusi, godendo della pace e della tranquillità che ti circonda, lontano dal trambusto del mondo esterno. Marte in Pesci ti renderà particolarmente reattivo di fronte ai comandi.



GEMELLI - Marte in aspetto disarmonico ti farà sentire sottotono ed è importante che ti conceda delle meritate pause, cullandoti sul divano accanto al tuo padrone, coccolandoti tra le sue carezze rassicuranti, lasciando che il tuo corpo si rilassi e la tua mente si distenda in un dolce torpore. Non c’è bisogno di abbaiare per ottenere maggiori attenzioni.



CANCRO - I Pianeti in Ariete ti renderanno spesso nervoso e agitato: tutto quello che desidererai sarà goderti qualche passeggiata serale sotto le stelle, respirando l'aria fresca della notte e ascoltando i suoni della natura che ti avvolgono, rilassando il tuo corpo e calmando la tua mente. Marte in Pesci garantirà delle notti di riposo rigenerante.

LEONE - Con Mercurio in Ariete, durante le tue passeggiate mattutine esplorerai ogni angolo del quartiere con curiosità, annusando ogni odore che solletica il tuo naso sensibile. Ti diletterai a interagire con i tuoi amici a quattro zampe lungo il percorso, vivendo ogni incontro con gioia e spontaneità. Riuscirai a farti capire dai tuoi padroncini con facilità.



VERGINE - Non lasciarti scoraggiare dall’opposizione di Marte, evita di essere spericolato e accogli le cure del tuo veterinario. Durante le giornate di gioco in giardino, potresti scoprire nuovi amici animali, come un simpatico scoiattolo o un uccellino curioso, con cui condividere momenti di divertimento e avventura. Goditi questi momenti con spensieratezza e gioia.



BILANCIA - Con Mercurio e Venere in opposizione, durante le tue passeggiate in città, potresti notare che ti senti particolarmente agitato e reattivo ai rumori e ai movimenti intorno a te, tirando al guinzaglio e cercando di fuggire in preda alla paura, desideroso di tornare al sicuro della tua casa. Desidererai tanto ritrovare la calma della tua routine quotidiana.



SCORPIONE - Marte in Pesci ti farà sentire in splendida forma per tutto il mese. Durante il fine settimana sarai felice se il tuo amico umano ti porterà in lunghe escursioni nei boschi, esplorando sentieri tortuosi e profondi canyon, godendo della bellezza selvaggia e incontaminata della natura, liberando il tuo spirito avventuroso e scoprendo nuovi orizzonti.

SAGITTARIO - Nonostante Marte possa portare piccoli problemi di salute, Mercurio ti renderà iperattivo per tutto il mese. Ti impegnerai in una serie di giochi al parco o nel cortile di casa, dando libero sfogo alla tua energia e alla tua creatività, correndo felice da un capo all'altro, saltando di gioia e divertendoti con i tuoi giocattoli preferiti.



CAPRICORNO - Con Marte in Pesci, nei pomeriggi di sole del mese di aprile potresti trascorrere del tempo a giocare con il tuo padrone nel cortile, inseguendo palloni e giocattoli, ridendo e scherzando insieme, creando ricordi preziosi che dureranno per sempre. I Pianeti in Ariete, però, ti faranno soffrire a causa di alcune liti che si svolgeranno tra le mure di casa.



ACQUARIO - Tutto quello che ti renderà felice nel mese di aprile sarà essere portato al parco per un po' di divertimento all'aria aperta. Potrai così correre liberamente, respirare l'aria fresca e socializzare con altri cani, manifestando la tua natura giocosa e socievole. Giove in aspetto dissonante ti farà sentire il peso di alcune tensioni domestiche.



PESCI - Aprile può essere un mese rigenerante e ti concederai piacevoli giornate di riposo. In tante circostanze ti coccolerai sul tappeto morbido della tua cuccia, con una pancia piena e il cuore felice, concedendoti un sonnellino rigenerante per ricaricare le energie per le avventure future. Marte ti farà esplorare nuovi parchi o giardini pubblici.