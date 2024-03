Oroscopo del Sesso: come sarà marzo 2024 sotto le lenzuola

Per alcuni si tratterà di un sentimentalismo eccessivo, ma Marte e Plutone in Acquario parlano anche di indipendenza e autonomia nelle relazioni, oltre che di modi originali per vivere la sfera dell’eros. Segno per segno , scopriamo cosa hanno in serbo le stelle gli uomini e per le donne dello Zodiaco !

ARIETE – LUI - Questo mese diventa fondamentale una comunicazione sincera con la tua compagna, mettendo in mostra anche la tua vulnerabilità. Esprimere i tuoi sentimenti più profondi e condividere le tue paure può rafforzare la fiducia reciproca e avvicinarvi ancora di più. Marte porterà momenti appaganti e trasgressivi, che difficilmente dimenticherai. Goditeli.

LEI - Sperimenta la comunicazione erotica come strumento per rendere il mese di marzo un periodo di espressione aperta dei desideri, contribuendo così a una connessione più profonda nella sfera intima con il tuo partner. Non aver timore di confessargli tutto quello che ti viene in mente. Lo renderai molto più felice di quanto tu possa immaginare.



TORO – LUI - Dovresti approfittare della bellezza della natura di marzo per creare esperienze sensoriali. Passeggiare in un parco, ascoltare il canto degli uccelli e sentire la brezza può rafforzare il legame emotivo con la persona amata, anche quando tra di voi ci saranno delle divergenze o un calo di libido (possibile con Marte in Acquario per gran parte del mese).

LEI - Marte non sempre creerà situazioni piacevoli nella sfera dell’intimità. Approfondisci la comprensione delle tue preferenze sessuali, dedicando il mese di marzo a una ricerca personale e all'esplorazione di nuovi aspetti della tua sessualità, condividendo queste scoperte con il tuo partner per una connessione più autentica.



GEMELLI – LUI - Con Marte e Plutone in Acquario, questo mese sarai particolarmente aperto all'esplorazione di nuove modalità intime con la tua partner. Sperimentare insieme posizioni nuove può rafforzare la connessione e creare ricordi che durano nel tempo. Tuttavia, Venere dissonante, può portare problemi quando si parla di esprimere le proprie emozioni.

LEI - Nonostante Venere ti sia ostile per tutto il mese di marzo, seguirai la scia di Marte e Plutone in Acquario e dedicherai alcune delle tue serate alla scoperta di libri erotici insieme al tuo partner, utilizzando la lettura condivisa come stimolo per conversazioni aperte sulla vostra sessualità, costruendo un terreno fertile per nuove esperienze.



CANCRO – LUI - Dovresti approfittare del mese di marzo per sperimentare viaggi sensoriali che possono accendere la tua passione. Esplora massaggi rilassanti, aromi avvolgenti e tocchi che vanno al di là del semplice aspetto fisico, creando una connessione più profonda e appagante con la tua partner. Marte ti fare esplorare l’eros in modo intenso e in ogni sua forma.

LEI - Con la complicità di Venere, puoi utilizzare il mese di marzo come un periodo di rinnovamento per investire in attività romantiche e intime col partner, come pic-nic al tramonto o serate a lume di candela, per ravvivare la fiamma dell'amore e rafforzare la vostra connessione. Un ex amante potrebbe tornare nella tua vita con proposte piccanti.

LEONE – LUI - Apriti all'esplorazione di fantasie condivise con la tua compagna. Condividere desideri e fantasie può creare un'intimità unica e consolidare il legame tra voi in un momento in cui Marte può mettervi fortemente in crisi anche sessualmente. Apprezzare i piccoli gesti e le connessioni quotidiane può rafforzare il legame emotivo ed erotico che avete.

LEI - Condividi i momenti di vulnerabilità con il tuo partner, aprendoti all'amore e all'intimità, costruendo una connessione più autentica e rafforzando il legame tra voi due. Marte in Acquario non sempre ti farà sentire soddisfatta sessualmente e in alcune circostanze potresti addirittura rimpiangere qualcuno del passato. È meglio guardare in avanti!



VERGINE – LUI - Per superare le inevitabili tensioni portate da Venere in opposizione, invogliati ad esplorare nuovi interessi insieme alla tua compagna. Che sia imparare qualcosa di nuovo o intraprendere un hobby che lei fa già, questo processo di scoperta può creare momenti di connessione e riavvicinamento nella tua vita amorosa, anche nella sfera sessuale.

LEI - Marte porterà momenti di scontro e di forte tensione col partner o con qualcuno che frequenti da poco tempo. Sentirai il bisogno di trovare una soluzione. Dovresti cercare un equilibrio tra l'intimità e la spontaneità, rendendo ogni momento con il tuo partner significativo, contribuendo così a una sfera intima e sessuale più appagante e duratura.



BILANCIA – LUI - A te piace giocare d’astuzia e, con Marte e Plutone in Acquario, sperimenterai momenti speciali che sono specifici per la tua compagna, considerando i suoi interessi e desideri più intimi. Questo mostra attenzione e cura, facendola sentire unica per te e rafforzando il legame tra voi. Venere fa nascere nuove attrazioni verso qualche collega.

LEI - Con Marte e Plutone in Acquario, a marzo puoi sperimentare qualcosa di nuovo come la creazione di un "giardino segreto" nella tua casa, trasformando uno spazio particolarmente confortevole e accogliente in un rifugio romantico dove la sfera intima può fiorire, alimentando una passione più profonda. Emergerà un forte desiderio di trasgressione.



SCORPIONE – LUI - Anche se Marte ti renderà spesso stanco e nervoso, a fine mese ti riprenderai. Venere suggerisce di dedicare del tempo a giochi creativi che possano ravvivare la tua intimità. Siano essi giochi di ruolo o fantasie condivise con la tua partner, questa è l'occasione per scoprire nuove prospettive, rendendo la tua vita intima più stimolante e appagante.

LEI - Con Marte dissonante potrebbero mancarti le forze per pensare all’eros. Approfitta di Venere in aspetto favorevole per dedicarti all'esplorazione della tua sfera intima, sia da sola che con il tuo partner, rilassandovi insieme e comunicando apertamente per comprendere meglio i desideri reciproci e costruire una connessione più significativa e appagante.

SAGITTARIO – LUI - Marte e Plutone in Acquario ti consigliano di sperimentare lo scambio di messaggi provocanti e intimi con la tua compagna o con una nuova spasimante durante la giornata. Questo gioco di seduzione può accendere la passione e mantenere viva l'attrazione tra te e la tua partner. Verifica sempre che vengano graditi e che la malizia sia reciproca.

LEI - Non lasciare che Venere ti renda eccessivamente dispettosa e polemica, rovinando la tua intimità. Dedica del tempo a comprendere i desideri del tuo partner, esplorando nuovi modi per soddisfare reciprocamente le fantasie e costruendo un'intimità che cresce e si sviluppa nel tempo. A fine mese anche Marte metterà alla prova la tua pazienza.



CAPRICORNO – LUI - Venere in Pesci riuscirà ad addolcire pure te, che a marzo desidererai godere ancor di più dei piaceri della vita. Dedica del tempo a rituali di coccole notturne, avvolgendoti in momenti di tenerezza e affetto con la tua compagna prima di addormentarti. Questi semplici gesti possono creare un'atmosfera di intimità e connessione tra di voi.

LEI - Concentrati sulla qualità del tempo trascorso con il tuo partner, rendendo il mese di marzo un periodo di nuova vitalità della passione, attraverso gesti affettuosi e attenzioni che contribuiscono a creare un’intesa più profonda, che vada oltre il sesso vissuto come se fosse una semplice attività fisica. Scoprirai nuove frontiere del tuo piacere.



ACQUARIO – LUI - In questo mese in cui ti sentirai particolarmente dinamico e intraprendente, potresti prenderti il tempo di esplorare quei desideri che risiedono negli angoli più intimi del tuo cuore. Condividere apertamente le tue fantasie più segrete può creare un legame ancora più profondo con la tua compagna. Lascia che anche lei faccia lo stesso con te.

LEI - Investi le buone energie che ti offrirà Marte nella costruzione di un'atmosfera calorosa, accogliente e romantica, rendendo il mese di marzo un periodo in cui la sfera amorosa e sessuale può fiorire, contribuendo a una connessione più autentica e appagante con il tuo partner. Vivrete dei momenti che vi rimarranno impressi per un lungo tempo.



PESCI – LUI - In questo mese di marzo, con Venere al tuo fianco ti potrai concedere il lusso di esplorare le emozioni più profonde del tuo essere. Sii aperto a scoprire non solo i desideri fisici, ma anche le sottili sfumature delle emozioni, creando uno spazio intimo per comprendere te stesso più a fondo e per farti comprendere anche dalla tua compagna.

LEI - Nel corso del mese di marzo, Venere nel tuo Segno suggerisce di esplorare i tuoi desideri più intimi, creando serate tranquille dove tu e il tuo partner potete connettervi su un livello più profondo, alimentando la passione e consolidando il vostro legame. Ti sentirai attratta anche da persone e situazioni misteriose, ma fortemente eccitanti.