L'Oroscopo del sesso di gennaio 2024

Marte resterà in Sagittario per poi spostarsi in Capricorno e la sfera dell’eros avrà bisogno di carburare un po’ prima di scaldarsi completamente. Anche Venere inizierà le danze del mese nel Segno del Sagittario e si sposterà in Capricorno soltanto nell’ultima settimana del mese. La vera differenza la farà Plutone , che dopo tanti anni, il 21 gennaio farà il suo ingresso in Acquario e inviterà tutti a infrangere le regole e a liberarsi di ogni tabù.

L’Oroscopo ci rivela Segno per Segno , cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco .

ARIETE – LUI - Il mese di gennaio sarà altalenante per tutto quel che riguarda le faccende amorose ed erotiche. Sentirai il bisogno di avere al tuo fianco una compagna con cui condividere i tuoi desideri, ma a volte ti chiederai se hai davvero la persona giusta al tuo fianco. Plutone potrebbe portare pensieri peccaminosi che riguardano una delle tue migliori amiche.

LEI - Dal punto di vista sessuale gennaio sarà un mese ambiguo perché ti ostinerai a rincorrere partner che non riescono a soddisfarti o a renderti felice. Eppure, sarebbe tutto più semplice se ti lasciassi andare tra le braccia di qualcuno che nutre dei sentimenti di affetto e tenerezza per te. Plutone non farà mancare piccole e piccanti trasgressioni.



TORO – LUI - Dopo un inizio del mese un po’ sottotono, Marte accenderà la tua libidine e ti regalerà momenti bollenti in compagnia della tua compagna di sempre o di una bella amante che frequenti da poco tempo. L’ingresso di Plutone in Acquario ti destabilizzerà perché chiederà maggiori attenzioni verso il lavoro. Tenderai così a trascurare le relazioni.

LEI - L’ingresso di Marte e poi di Venere in Capricorno porterà ottime novità per quel che riguarda la tua vita sentimentale e sessuale. Ti sentirai appagata e gratificata da un partner che metterà il tuo piacere al di sopra del suo e si impegnerà per regalarti attimi di passione anche quando sarai stremata da giornate lavorative particolarmente pesanti.

GEMELLI – LUI - Il mese si aprirà con tensioni e malumori che ti faranno passare la voglia di divertirti sotto le lenzuola. Però, tutto inizierà pian piano a cambiare e potresti ritrovarti magicamente a letto con una tua ex o con una donna con cui avrai un fortissimo feeling sessuale. Plutone in Acquario porterà nuova linfa vitale e ti regalerà momenti appassionati.

LEI - Non sottovalutare l’importanza di una vita sessuale soddisfacente perché può influenzare il tuo umore anche in altri ambiti della vita. Con Venere in opposizione per quasi tutto il mese, ti sentirai talvolta delusa dal comportamento del partner. Marte e Plutone non faranno mancare occasioni di ripresa, ma spetta a te sfruttarle al meglio.



CANCRO – LUI - Dopo pochi giorni dall’inizio del mese Marte entrerà in Capricorno e a fine mese lo raggiungerà pure Venere: aria di crisi per le tue relazioni. Le lunghe litigate non lasceranno spazio allo scambio di tenerezze o effusioni e sceglierai spesso di stare da solo per riflettere su cosa vuoi davvero. Plutone, almeno, ti libererà dai tormenti dell’anima.

LEI - Con Marte dissonante per quasi tutto il mese non sarà facile trovare un partner in grado di soddisfarti, anche perché avrai spesso delle pretese assurde o bizzarre. Venere potrebbe far nascere delle simpatie sul luogo di lavoro, ma a fine mese tenderai proprio a chiuderti di fronte a qualsiasi conoscenza. Non scoraggiarti e guarda avanti.



LEONE – LUI - Inizierai l’anno con i botti, ma purtroppo le buone energie iniziali tenderanno a svanire e a lasciar spazio ad abitudini che tenderanno a spegnere la passione nella vita di coppia. Venere ti farà compagnia più a lungo di Marte e ti ricorderà che un forte sentimento è in grado di superare qualsiasi ostacolo. Plutone farà nascere nuove gelosie.

LEI - Venere sarà tua alleata per gran parte del mese e ti aiuterà a mantenere un buon equilibrio col partner, anche se non sempre la vostra intesa sessuale sarà eccellente. Pagherai le conseguenze dell’ingresso di Plutone in Acquario, che ti metterà di fronte a insicurezze e tormenti interiori che non avevi mai manifestato prima in coppia.

VERGINE – LUI - Nonostante alcuni imprevisti e contrattempi familiari, il mese di gennaio di vedrà lentamente avvicinarti al raggiungimento dei tuoi desideri. In campo sentimentale la situazione sarà spesso pesante, ma in tante occasioni risolverai le tue liti finendo a letto con la tua compagna. Questo non sarà sufficiente per garantire la durata di un rapporto.

LEI - Il mese di gennaio può essere molto soddisfacente sotto le lenzuola, a patto che tu rinunci a quegli ideali di amore romantico che ogni tanto attraversano i tuoi pensieri. Venere sarà dissonante per gran parte del mese e dovrai attendere l’ultima settimana per fare nuovi incontri che sappiano incuriosirti, entusiasmarti ed eccitarti.



BILANCIA – LUI - La leggerezza che ti contraddistingue anche nelle relazioni amorose verrà messa alla prova dal transito di Marte e poi di Venere in Capricorno. Sembra che tu non riesca a ravvivare l’atmosfera con una compagna con cui hai una storia che è fatta di abitudini e soliti schemi ripetuti. Plutone infrangerà gli schemi e ti regalerà attimi di follia.

LEI - Non sottovalutare la mancata presa di responsabilità del partner perché nel mese di gennaio potresti restare delusa dal fatto che non voglia ufficializzare una relazione con te, ma desideri soltanto continuare a vivere momenti di passione. Con Plutone in Acquario, però, qualcosa inizierà a cambiare e anche l’impossibile diventerà possibile.



SCORPIONE – LUI - Il mese di gennaio non sarà particolarmente sconvolgente per quel che riguarda la tua vita amorosa o sessuale. Alternerai momenti in cui desidereresti farti travolgere dalla passione ad altri in cui sentirai il bisogno di stare per un po’ di tempo da solo. Plutone in Acquario potrebbe portare scompiglio tra le mura domestiche. Sii cauto.

LEI - Venere e Marte, nei loro transiti in Sagittario e Capricorno, ti chiederanno di essere in alcuni momenti seria e in altri più leggera e frivola nel vivere nuove avventure amorose. Non sempre sarà il caso di avere aspettative a lungo termine. Con l’ingresso di Plutone in Acquario, una convivenza premature potrebbe diventare la fonte di problemi.



SAGITTARIO – LUI - Inizierai questo mese con un fortissimo slancio di passione, che pian piano si trasformerà in romanticismo, con grande sorpresa e piacere di una compagna che non vedeva l’ora di rafforzare il suo legame con te. L’ingresso di Plutone in Acquario ti renderà particolarmente malizioso e spesso di divertirai a mandare messaggi piccanti e provocanti.

LEI - Venere ti farà compagnia per gran parte del mese e ti renderà particolarmente dolce e tenera col partner. I primi giorni del mese, quando anche Marte sarà nel tuo Segno, saranno quelli in cui ti sentirai maggiormente desiderosa di vivere notti di passione col tuo compagno o con un nuovo amore. Plutone ti regalerà piacevoli sorprese.



CAPRICORNO – LUI - I Pianeti in Sagittario ti faranno iniziare il mese dietro le quinte, senza far parlare troppo di te. Poi accadrà qualcosa e Marte tirerà fuori un’audacia e un’intraprendenza incredibili. Ti ritroverai a vivere una storia fatta di passione e intensità. Venere terrà a freno il romanticismo per un tempo, poi ti riscoprirai fortemente innamorato.

LEI - Gennaio ti regalerà piacevoli sorprese dal punto di vista sentimentale e sessuale. Marte, dopo pochi giorni dall’inizio del mese, entrerà nel tuo Segno e ti farà sentire forte e realizzata al fianco di un uomo che si prenderà cura di te e ti avvolgerà col suo calore e il suo impeto. La timidezza verrà spazzata via da Venere nell’ultima settimana.



ACQUARIO – LUI - Non parlerai facilmente delle tue conquiste amorose, ma gennaio potrebbe essere un mese promettente. L’ingresso di Plutone nel tuo Segno ti renderà particolarmente affascinante, sexy e irresistibile. Potresti ravvivare la vita di coppia con un miglioramento della sfera dell’eros oppure potresti ritrovarti tra le braccia della tua più cara amica.

LEI - Gennaio forse non sarà il mese in cui ufficializzerai la storia della tua vita, ma probabilmente vivrai delle emozioni travolgenti e l’ingresso di Plutone nel tuo Segno ti spingerà a vivere la sessualità in maniera particolarmente disinvolta e disinibita. Venere, intanto, favorirà le amicizie amorose e le relazioni segrete o clandestine.



PESCI – LUI - Il mese di gennaio sarà un susseguirsi di emozioni contrastanti. Marte e Venere, nel loro transito in Sagittario, ti faranno sentire a disagio in compagnia di una compagna che avrà delle pretese a cui non saprai dare una risposta adeguata. Pian pianto troverai il tuo equilibrio, ma la sfera dell’eros non sarà eccitante come di solito accade.

LEI - Con Venere dissonante per gran parte del mese, ti potresti sentire non corrisposta nei tuoi sentimenti e non basteranno i consigli delle tue amiche per chiudere definitivamente una storia ambigua e iniziare a frequentare qualcuno che ti sta dimostrando da tempo di essere seriamente interessato a te. Dovresti essere più realista.