Oroscopo del sesso: come sarà febbraio 2024

Nella seconda parte, prima Marte e poi Venere, si sposteranno in Acquario dove ad accoglierli ci sarà pure Plutone: la sfera dei sentimenti e dell’intimità vivrà un momento rivoluzionario e tutti avranno la possibilità di fare qualcosa di diverso dal solito. Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco.

L’Oroscopo del sesso ci rivela che il mese di febbraio potrebbe serenamente essere suddiviso in due parti: nella prima , Venere e Marte transiteranno in Capricorno e parleranno di modi tradizionali di vivere l’amore e l’eros.

ARIETE – LUI - Sicuramente la prima parte del mese non sarà allettante per te e ti sentirai spesso stanco fisicamente. Poi qualcosa inizierà a migliorare e ti lascerai trasportare dai tuoi amici in occasioni di svago e divertimento. Se sei single, probabilmente conoscerai una donna che ti farà scoprire dolci sensazioni, sconvolgendo un po’ le tue giornate monotone.

LEI - La prima parte del mese non sarà l’ideale per andare a caccia di nuove relazioni o per ripristinare una buona intesa col partner. Il passaggio di Marte e Venere in Acquario ti consentirà invece di ritrovare il feeling sotto le lenzuola col tuo compagno abituale. Oppure, se sei single, potresti ritrovarti all’improvviso tra le braccia di un caro amico.



TORO – LUI - Se vuoi vivere momenti emozionanti dal punto di vista sentimentale e sessuale, dovresti approfittare della prima parte del mese perché, successivamente, i tuoi impegni lavorativi ti impediranno di trovare il tempo per te stesso e per la tua partner. La sfida del mese consisterà proprio nel trovare un giusto equilibrio tra carriera e vita privata.

LEI - Le prime due settimane del mese scorreranno piacevolmente e avrai la possibilità di condividere momenti bollenti col partner o con un nuovo amante molto passionale. L’ingresso di Marte e Venere in Acquario, però, ti destabilizzerà e ti farà perdere alcune certezze che pensavi di avere. Un collega, nel frattempo, potrebbe prendersi una cotta per te.

GEMELLI – LUI - Febbraio sarà un mese ricco di sorprese per te. Probabilmente rifrequenterai per un certo periodo una persona che in passato ha lasciato un segno nella tua vita. Poi, l’ingresso dei Pianeti in Acquario, porterà grandi novità e ti darà la possibilità di scegliere con chi vivere momenti indimenticabili all’insegna dell’eros e del romanticismo.

LEI - Dal punto di vista dell’eros, febbraio sarà un mese molto promettente e gli astri ti daranno la possibilità di vivere esperienze coinvolgenti e provare sensazioni che non provavi tempo. Nella seconda metà del mese non solo farai scintille sotto le lenzuola, ma pian piano ti innamorerai di un partner con cui ti sentirai molto affine anche mentalmente.



CANCRO – LUI - Venere e Marte in opposizione nelle prime due settimane del mese ti renderanno protagonista di discussioni animate e accese, che spegneranno ogni entusiasmo amoroso, specialmente con un partner di vecchia data. Quando i Pianeti si sposteranno in Acquario, una persona del passato potrebbe reintrodursi nella tua vita o nel tuo letto.

LEI - La prima parte del mese ti metterà alla prova con situazioni che ti renderanno triste e delusa sia dal punto di vista sentimentale che sessuale. I Pianeti in Acquario riapriranno alcuni scenari del passato che consideravi spenti: ti ritroverai a fine mese a vivere una grande passione con un partner con cui hai sempre avuto una profonda affinità.



LEONE – LUI - Questo non sarà sicuramente un mese da ricordare dal punto di vista sentimentale o sessuale. Gli imprevisti e i contrattempi del quotidiano ti impediranno di dedicare il tempo che vorresti alle tue relazioni, col conseguente allontanamento di persone con cui ti sarebbe piaciuto trascorrere dei momenti riservati. Sii paziente, tutto si sistemerà.

LEI - Il mese si aprirà con Venere e Marte in Capricorno che ti vedranno immersa nelle tue attività lavorative. Nemmeno ti accorgerai di qualche collega con un interesse per te. Col transito dei Pianeti in Acquario, la situazione peggiorerà perché non ti sentirai corrisposta dal partner o ti sentirai rifiutata da un uomo a cui proporrai di uscire insieme.

VERGINE – LUI - Con Venere e Marte in Capricorno, il mese si aprirà brillantemente e avrai la possibilità di consolidare un rapporto che va avanti da tempo e che si sta rivelando molto soddisfacente anche dal punto di vista erotico. Nella seconda parte del mese, dovrai fare attenzione a non finire nella routine di abitudini che potrebbero far annoiare sia te che il partner.

LEI - La prima parte del mese sarà molto soddisfacente e avrai la possibilità di condividere i tuoi desideri e le tue emozioni con un partner che sembrerà sempre molto attento. Poi, entrambi potreste essere catturati dai vostri impegni lavorativi e vi dimenticherete di quanto era piacevole scambiarsi le coccole nel letto, appena svegli al mattino.



BILANCIA – LUI - Probabilmente la prima parte del mese sarà da dimenticare e i problemi familiari o domestici ti impediranno di godere pienamente della tua vita sentimentale o sessuale. Con l’ingresso di Marte e poi di Venere in Acquario, la situazione si ribalterà e avrai modo di vivere una passione travolgente con una compagna che ti saprà stupire.

LEI - Nelle prime due settimane del mese i Pianeti in Capricorno ti metteranno alla prova, specialmente se convivi col partner e avete abitudini molto diverse. Poi qualcosa inizierà a cambiare e ritroverete la complicità e il feeling dei primi tempi, che sarà evidente anche nella sfera dell’eros. Preparati a vivere momenti di pura magia.



SCORPIONE – LUI - Inizierai il mese in maniera abbastanza spensierata e forse non darai peso alle piccole lamentele della tua compagna, che tenderanno a peggiorare con lo scorrere delle giornate. Nonostante l’attrazione tra di voi possa continuare a essere forte, faticherete a trovare un punto d’incontro e vi perderete in discussioni e liti interminabili e noiose.

LEI - Nelle prime due settimane di febbraio tutto scorrerà in maniera allegra e piacevole, anche in camera da letto. Con l’ingresso di Marte e Venere in Acquario avrai la sensazione che il partner ti dia per scontata e non ti basteranno più le sue attenzioni. Quel che ti deluderà sarà che lui potrebbe non ascoltare minimamente quel che gli dirai.



SAGITTARIO – LUI - Nel mese di febbraio non sono previsti grandi colpi di scena sul fronte amoroso. Sarai sempre molto affettuoso e accudente con la tua compagna e, quando Venere sarà in Acquario, ti divertirai a scherzare e giocare con lei, proponendole anche di fare insieme qualche fotografia sexy da riguardare quando vi ritroverete da soli.

LEI - Nelle prime due settimane del mese sarai molto esigente col tuo compagno, soprattutto dal punto di vista di attenzioni e coccole che desideri ricevere. Verrai accontentata e il vostro rapporto diverrà sempre più piacevole. I Pianeti in Acquario favoriranno una buona comunicazione e non esiterete a confidarvi anche i desideri più proibiti.



CAPRICORNO – LUI - Inizierai il mese di febbraio in splendida forma. Marte ti renderà energico, focoso e passionale, desideroso di accontentare la tua compagna in tutte le sue richieste. Venere ti spingerà anche ad avere dei modi di fare dolci e gentili, che non sono abituali per te. Nella seconda parte del mese ci sarà meno enfasi, ma tutto scorrerà serenamente.

LEI - Venere e Marte nel tuo Segno all’inizio del mese ti renderanno una bomba di fascino e sensualità. Nella vita di coppia avrai il potere di far fare al tuo compagno tutto quello che vuoi. Se sei single, conquisterai chiunque con uno sguardo o un sorriso. Nella seconda parte del mese inizierai a diventare più selettiva e anche più gelosa.



ACQUARIO – LUI - All’inizio del mese avrai la sensazione che non possa accadere nulla di spettacolare nella tua vita. Eppure, pian piano verrai travolto dalla passione e deciderai addirittura di ufficializzare una relazione che sta andando avanti da poco tempo. Venere e Marte ti renderanno caloroso, dolce e intraprendente. L’innamoramento è vicino.

LEI - Venere e Marte in Capricorno potrebbero chiederti di vivere una storia dietro le quinte nelle prime due settimane del mese. Verrai presto premiata e vedrai il coronarsi di un amore che porterà luce in ogni angolo della tua vita. Anche nella sfera dell’eros vivrai momenti indimenticabili e ti sentirai desiderata e apprezzata come non mai.



PESCI – LUI - Venere e Marte in Capricorno all’inizio del mese ti vedranno coinvolto in amicizie amorose molto ambigue e non sempre saprai come gestirle. In alcuni casi potresti essere costretto a vivere queste relazioni segretamente. La tua timidezza sarà spesso un ostacolo e soltanto a fine mese riuscirai a dire alla tua compagna quello che provi.

LEI - Se ti stessi innamorando del tuo migliore amico, dovresti approfittare delle prime due settimane del mese per dirglielo perché poi ci sarà qualcosa che ti terrà frenata. L’ingresso di Venere e Marte in Acquario favorirà la nascita di relazioni clandestine e porterà piccoli segreti all’interno della vita di coppia. Occorre tanta prudenza.