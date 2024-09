Oroscopo: un regalo per i nonni dello Zodiaco

Un nonno Vergine è pratico, metodico e apprezza i regali utili e ben pensati. Un organizer per la scrivania, un’agenda di qualità o un set di strumenti per il fai-da-te saranno sicuramente apprezzati. Anche un corso online su un argomento che gli interessa può essere gradito. Considera anche un regalo che promuova il suo benessere, come un massaggiatore per la schiena o l’abbonamento a un corso di meditazione.