Oroscopo: Plutone in Acquario per i 12 Segni

Il pianeta entra in Acquario, portando energie e voglia di trasformazione per tutti i Segni Zodiacali

L’Oroscopo ci rivela che il 21 gennaio Plutone entra in Acquario : porterà energie voglia di trasformazione a tutti i Segni Zodiacali. Naturalmente, per tutti è possibile individuare astrologicamente quali sono i settori e gli ambiti in cui le energie di Plutone si faranno sentire con maggiore intensità.

ARIETE - Finalmente ti liberi del transito dissonante di Plutone che, nei suoi tanti anni in Capricorno, ha creato un’atmosfera pesante nella sfera lavorativa. Alcune situazioni si alleggeriranno grazie all’intervento di collaboratori che, col passare del tempo, sono diventati tuoi amici e alleati. Plutone in Acquario agirà nella sfera delle amicizie e ti metterà in contatto con persone misteriose e particolari.

TORO - Per te il transito di Plutone in Acquario è fonte di scompiglio e destabilizzazione perché, dopo averti sostenuto per tanti anni, ora senti che ti manca il terreno da sotto ai piedi. I cambiamenti più significativi potrebbero riguardare la sfera lavorativa e probabilmente ti renderai conto che, per acquisire maggior potere, sarà necessario cambiare il tuo modo di porti verso gli eventi e le persone.

GEMELLI - Non avresti potuto chiedere alleato migliore di Plutone in Acquario per accompagnarti nel tuo viaggio in mezzo alle tante influenze planetarie. Plutone porterà trasformazioni che interferiranno col tuo modo di vivere la spiritualità. Prenderai probabilmente coscienza di alcune dinamiche interiori che avevi sempre ignorato e che ti aiuteranno ad affrontare la vita con maggior consapevolezza.

CANCRO - Sei felice che Plutone esca finalmente dal Segno del Capricorno perché è rimasto per tanti anni in opposizione rispetto al tuo Segno. Sentirai un peso in meno nelle tue relazioni e finalmente tenderai ad evitare di instaurare rapporti di dipendenza con persone troppo gelose, possessive e troppo inclini a legami simbiotici. Plutone in Acquario ti spingerà ad approfondire le tematiche esoteriche.

LEONE - L’ingresso di Plutone in Acquario potrebbe preoccuparti perché rimarrà per tanti anni in opposizione rispetto al tuo Segno (inizialmente interesserà soltanto i nativi della prima decade). Plutone porterà relazioni che saranno coinvolgenti, ma anche stravolgenti per la tua vita. Ci saranno persone con cui non riuscirai ad avere mezze misure: o le amerai con tutto il tuo cuore o le disprezzerai.

VERGINE - Nel suo transito in Capricorno Plutone ti ha consentito di fare delle piccole o grandi trasformazioni nella tua vita, facendoti vivere l’amore con maggiore intensità. Col suo ingresso in Acquario, ripunterà le luci sulla quotidianità e ti inviterà ad avere un approccio più profondo verso le piccole attività che fanno parte della tua routine. Potrebbe essere necessario trovare nuovi equilibri lavorativi.

BILANCIA - Non solo Plutone non sarà più ostile nei tuoi confronti, ma col suo ingresso in Acquario diverrà uno dei tuoi più grandi alleati e andrà a stimolare la sfera che riguarda l’amore e i figli. Vivrai ogni passione in modo forte, senza la solita diplomazia a cui sei abituata. Sentirai meno il peso dei problemi familiari, che pian piano svaniranno. Sarà un buon periodo per curare il rapporto coi figli.

SCORPIONE - Nel suo transito in Acquario Plutone porterà confusione nella sfera familiare. Infatti, nonostante sia il tuo Pianeta governatore, sarà dissonante nei tuoi confronti. Ti chiederà di ricoprire un ruolo diverso all’interno della tua famiglia o di prendere delle posizioni nette in merito ad alcune situazioni pesanti, come l’eventuale compravendita di un immobile. Lotterai per ottenere rispetto.

SAGITTARIO - Plutone in Acquario per te avrà degli effetti meno pesanti rispetto ad altri Segni Zodiacali. Potrebbe richiedere grandi trasformazioni e cambiamenti nel tuo modo di comunicare oppure ti spingerà a scegliere di non muoverti più con i mezzi pubblici, ma con la tua auto (o viceversa). In ogni caso alcune abitudini subiranno un radicale mutamento. Può anche portare conflitti con fratelli o sorelle.

CAPRICORNO - Dopo tanto tempo nel tuo Segno, Plutone ti lascia per andare nel vicino Segno dell’Acquario. Per certi versi ti sentirai alleggerita perché non sarai più costretta a schierarti in modo netto in tante situazioni in diversi ambiti della vita. Plutone in Acquario ti vedrà cambiare nel tuo rapporto col denaro o con la gestione dei tuoi beni materiali. Forse potrai gestire più risorse del solito.

ACQUARIO - Sei felice di accogliere Plutone nel tuo Segno, ma non ti rendi subito conto che questo transito per te coinciderà con grandi cambiamenti o trasformazioni nella tua vita. Il tuo ruolo all’interno di tanti contesti e tante relazioni cambierà perché tenderai ad assumere sempre più potere. Questo sarà particolarmente evidente sul lavoro, dove farai dei veri scatti di avanzamento per la tua carriera.

PESCI - Nel suo transito in Acquario, Plutone non avrà subito effetti particolarmente evidenti sulla tua quotidianità. Le sue influenze si faranno sentire principalmente a livello interiore, nel tuo modo di vivere alcuni stati d’animo, che potrebbero essere più intensi o più tormentati del solito. Potresti acquisire maggior potere nei confronti di alcune persone, ma in ogni caso non lo darai a vedere.