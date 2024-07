Oroscopo: un personaggio famoso per ogni Segno Zodiacale

Kim Kardashian rappresenta la Bilancia con la sua capacità di equilibrare bellezza, affari e relazioni. Influencer, imprenditrice e star dei reality, è nota per il suo senso estetico raffinato, che si riflette nello stile personale e nei numerosi progetti imprenditoriali, come la sua linea di cosmetici e abbigliamento. Ha dimostrato una forte inclinazione per la giustizia sociale, impegnandosi in cause importanti.