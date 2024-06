Oroscopo: Lilith in Bilancia per i 12 Segni

Secondo l’Oroscopo, Lilith, conosciuta anche come la Luna Nera, rappresenta l'ombra, la ribellione e il desiderio di libertà. Il 29 giugno Lilith entrerà in Bilancia, un segno associato alla giustizia, all'armonia e alle relazioni: la sua energia può influenzare tutti i Segni Zodiacali in modi unici. Scopriamo come Lilith in Bilancia può portare cambiamenti e sfide al nostro Segno. Lasciamoci ispirare dall’Oroscopo e dalle Stelle.