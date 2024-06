Oroscopo: che estate ti aspetta in base al tuo Segno

SAGITTARIO - Per te estate è sinonimo di avventura. Con Marte in Toro, ti concentrerai sul lavoro e sulla salute, cercando di migliorare la tua routine quotidiana. Venere in Leone, Vergine e Bilancia influenzerà le tue relazioni amorose, portando passione, praticità e armonia. Mercurio in Leone ti renderà più espressiva e creativa, mentre Giove in Gemelli potrebbe renderti ingenua in alcune relazioni.