Oroscopo del sesso: un agosto carico di energia erotica

ARIETE - LUI - Venere e Marte nel Segno del Leone renderanno incandescente la prima parte del mese e, con tua grande sorpresa, potresti incontrare una donna in grado di dominarti anche sotto le lenzuola. Se stai portando avanti una storia parallela, non chiamare la tua compagna col nome della tua amante: inibiresti per sempre la sua voglia di far l’amore con te.

LEI - La prima metà del mese sarà molto soddisfacente sotto le lenzuola e, se desideri sperimentare esperienze estreme, potrai farlo con un partner molto focoso e virile. Verso la fine del mese, gli impegni lavorativi avranno il sopravvento su di te e, per soddisfare i tuoi ardenti desideri erotici, ti dovrai accontentare di un collega che ha una cotta per te.



TORO – LUI - Con Marte e Venere in Leone, per gran parte del mese non riuscirai a sfogare la tua libidine come vorresti e potresti finire ingarbugliato in relazioni dove l’appagamento sessuale è veramente ridotto ai minimi termini. Se cederai alle provocazioni di una donna molto esigente, e non solo nell’eros, potrai scoprire i piaceri del sesso unito al sentimento.

LEI - Lilith questo mese è molto favorevole alle amicizie di letto, ma soltanto dopo il 21 del mese (quando sia Venere che Marte saranno in Vergine), potrai ambire ad avere qualcosa di diverso dal sesso dal partner. Qualcuno potrebbe rimanere piacevolmente colpito dalla tua bocca, dalle tue labbra e dall’uso sapiente che ne fai. Puoi essere altrettanto esigente.



GEMELLI – LUI - Nell’attesa di rivedere un’amante con cui hai una fantastica intesa sessuale, ma che vive lontano da te, questo mese puoi chiederle di mandarti foto piccanti e provocanti che tengano acceso il tuo desiderio (anche se, a dirla tutta, la tua immaginazione sarebbe già sufficiente). A fine mese è previsto un periodo di insopportabile astinenza forzata.

LEI - Per gran parte del mese, qualcuno morirà dalla voglia di fare sesso orale con te, anche perché sarà l’unico modo per farti stare in silenzio. Le tue parole stuzzicheranno le voglie anche degli amanti più freddi e controllati. Dopo il 18, ci sarà un brusco calo di occasioni per soddisfare il tuo desiderio e una storia clandestina potrebbe aver fine.



CANCRO – LUI - Lilith questo mese ti vedrà particolarmente attivo sessualmente con amanti straniere e dai tratti somatici diversi dai tuoi. L’idea di esplorare nuove “lingue” ti stuzzica notevolmente. Venere suggerisce giochi golosi da fare con la tua partner, come ad esempio gustare da bendati qualsiasi tipo di alimento. A fine mese non sono escluse le scappatelle.

LEI - La prima parte del mese sarà caratterizzata da forti scenate di gelosia verso il partner, che culmineranno con performance sessuali di alti livelli. Il timore che qualche altra donna possa portartelo via, ti spinge a concedergli di tutto, rompendo anche qualche tabù sessuale. Dopo il 18, Venere potrebbe renderti protagonista di telefonate erotiche.



LEONE – LUI - Le prime tre settimane del mese saranno formidabili dal punto di vista erotico. Sarai talmente sicuro delle tue abilità sessuali da non temere rivali, anche quando frequenterai donne che potrebbero avere ai loro piedi Bradley Cooper. Verso la fine del mese invece, potresti avere il sospetto che una donna venga a letto con te per un tornaconto economico.

LEI - Marte e Venere nel tuo Segno (rispettivamente fino al 18 e 21 del mese) ti renderanno l’amante che ogni uomo vorrebbe avere nel suo letto, e non solo. Lilith ti rende propensa a sperimentare di tutto e, in caso di proposte eccitanti, potresti decidere anche di concedere un caldo revival ad un ex amante. Il sesso ti fa bruciare più calorie della dieta.



VERGINE – LUI - Fino al 18 del mese, le trasgressioni sessuali saranno l’unico motivo per cui continuerai a portare avanti una relazione molto complicata e probabilmente con una persona già impegnata. Con l’ingresso di Marte e poi Venere nel tuo Segno, potrai ritrovare l’equilibrio della vita di coppia e il sesso con la donna che ami sarà forte, intenso e travolgente.

LEI - Lilith in Pesci questo mese potrebbe farti avere a che fare con uomini che ti chiedono strane prestazioni sessuali, dove l’igiene non sembra essere contemplato. Per una vita erotica più appagante e stuzzicante dovrai aspettare l’ingresso di Marte e Venere nel tuo Segno. Preparati a esser tenuta sveglia e eccitata dal partner per lunghe notti intere.



BILANCIA – LUI - Marte e Venere in Leone per gran parte del mese porteranno grandi attrazioni per tutto ciò che è strano e insolito. Per vedere la faccia della tua compagna durante le posizioni in cui ti trovi dietro di lei, sfida il feng-shui e metti uno specchio di fronte al tuo letto. Anche l’idea di fare un filmino da riguardare in futuro potrebbe essere stimolante.

LEI - Marte e Venere questo mese potrebbero convincerti a fare l’amore col tuo migliore amico e potrebbe essere più soddisfacente di quello che pensi. Non essere timida sotto le lenzuola: dire in maniera esplicita al partner quello che vorresti che ti facesse, potrebbe essere la cosa più eccitante per entrambi e garantirebbe performance dalla lunga durata.



SCORPIONE – LUI - Nonostante Marte e Venere facciano di tutto per tenerti sotto pressione e non lasciarti energie da dedicare al sesso, Lilith in Pesci questo mese sarà la tua migliore alleata e garantirà poche ma buone notti infuocate. Hai la fama di essere uno dei migliori amanti dello Zodiaco: non permettere che vengano messe in giro voci sulle tue scarse perfomance.

LEI - La tua vita sentimentale non sta vivendo un periodo particolarmente roseo. Ti accontenteresti di una storia di sesso, senza garanzie per il futuro, ma Marte e Venere potrebbero disporre sul tuo cammino uomini problematici, complessati e con scarse dimensioni (soprattutto del cervello). Prima del 21, un buon vibratore potrebbe essere la miglior soluzione.



SAGITTARIO – LUI - Con Marte e Venere in ottimo aspetto, nella prima metà del mese non avrai problemi a trascorrere ore intense nel tentativo (ben riuscito) di dar piacere alla tua compagna. Successivamente, col passaggio di Marte in Vergine, le energie potrebbero scarseggiare e la tua amante potrebbe restare a bocca asciutta, in tutti i sensi. Rispetta i tuoi limiti!

LEI - Sul fatto che tu sia un’amante focosa e intraprendente, non ci sono dubbi. Quando ti trovi in viaggio, è come se le tue voglie si amplificassero, impedendoti di resistere anche ad eventuali tradimenti (la carne è debole, si sa). Fai attenzione però: dopo il 18 rischi di essere smascherata dal partner che, per punirti, potrebbe sedurre la tua migliore amica.



CAPRICORNO – LUI - Con la complicità del caldo estivo, questo mese per te sarà particolarmente ricco e sfavillante dal punto di vista erotico. Ti verranno fatte proposte talmente eccitanti da farti venire il dubbio che qualche donna voglia solo scherzare con te: non è così. Goditi questo momento di eros e libidine. A fine mese, una storia di sesso potrebbe persino evolvere.

LEI - Fare l’amore con un ex potrebbe rendere le vacanze più eccitanti, soprattutto se lo viene (casualmente?) a scoprire la donna per cui ti ha lasciato tempo fa. Saturno nel tuo Segno ti rende un po’ sadica, anche sotto le lenzuola. Dopo il 21, Venere potrebbe incuriosirti con alcune pratiche tantriche che ti faranno vivere la sessualità in modo più profondo.



ACQUARIO – LUI - Nella prima parte del mese, un improvviso calo del desiderio potrebbe spingere la tua compagna o una nuova amante a dubitare della tua virilità. A te non interessa dimostrare niente a nessuno. Verso la fine del mese saranno le foto sexy di una vecchia fidanzata a riaccendere le tue voglie più ardite e riportare un po’ di movimento sotto ai tuoi pantaloni.

LEI - Con Marte e Venere in opposizione fino al 18 e 21 del mese, la tua rabbia sarà talmente forte da allontanare il partner anche quando cercherà di baciare i punti più sensibili del tuo corpo. Prima di lasciarvi però, potresti concedergli un’ultima notte di sesso senza limiti. Successivamente, sarà un tuo ex a farti raggiungere l’estasi dei sensi.



PESCI – LUI - Lilith sarà nel tuo Segno per tutto il mese e accenderà le tue voglie bollenti ogni qualvolta si presenteranno di fronte ai tuoi occhi dei bei piedini con lo smalto rosso o dalle tinte viola. Tuttavia, soprattutto alla fine del mese, potresti ricevere qualche inaspettato e deludente due di picche. Le tue proposte saranno forse troppo azzardate? Chissà!

LEI - Venere questo mese potrebbe renderti un po’ ripetitiva sotto le lenzuola e non dovresti sorprenderti se il partner ti proponesse di cambiare posizione o di provare a fare sesso in un luogo diverso dal letto matrimoniale. Affidati a Lilith e lasciati suggerire idee provocanti, come ad esempio uno spogliarello. Il rischio di un tradimento è alto a fine mese.