Oroscopo: come saranno sesso e amore nel mese di giugno

L’Oroscopo ci rivela che giugno sarà un mese molto interessante sul fronte erotico e sentimentale. Venere, in Gemelli fino al 17, si sposterà in Cancro e trasformerà i flirt in relazioni più mature, romantiche e durature. Marte, invece, inizierà il mese in Ariete, favorendo i fuochi di paglia. Poi si sposterà in Toro (il 9) e parlerà non solo di maggior concretezza, ma anche di carnalità e passione da vivere sotto le lenzuola. Lilith sarà per tutto il mese in Vergine (entrerà in Bilancia soltanto il 29) e Plutone in Acquario. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco.