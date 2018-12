Oroscopo: come sarà il 2019? Leggilo nelle Stelle

ARIETE - Marte nel vostro Segno il primo giorno dell’anno, annuncia un 2019 fantastico! Le sfide non mancheranno, soprattutto sul lavoro, e Saturno vi sottoporrà a ritmi molto stressanti. Giove invece favorirà i viaggi e, in una lontana e misteriosa città, potreste fare nuovi incontri che si trasformeranno in bellissime storie d’amore. Non baderete tanto all’attrazione fisica quanto all’intesa spirituale. Nei mesi di giugno e ottobre sentirete il bisogno di rilassarvi per ritrovare un buon equilibrio psicofisico.



TORO - Il vero protagonista del vostro 2019 sarà Urano, che porterà grandi novità su tutti i fronti, ma soprattutto in campo professionale. Avrete uno spirito meno conservatore del solito e vi piacerà intraprendere nuovi lavori per conto vostro. Anche in amore non sentirete l’urgenza di trovare la vostra metà: dopo tante delusioni passate, un po’ di solitudine non vi dispiacerà affatto. L’affetto di amici e familiari vi colmerà di gioia e gratitudine. Con tanta disciplina, ritroverete anche la forma fisica.



GEMELLI - Il 2019 sarà un anno molto importante per le vostre relazioni sentimentali e professionali. Giove vi metterà in guardia da tante persone che appaiono molto diverse da quello che sono in realtà. L’entusiasmo che contraddistingue le fasi iniziali delle vostre storie d’amore potrebbe presto spegnersi, con delusioni che vi lasceranno l’amaro in bocca per lungo tempo. La salute ovviamente risentirà dei vostri stati d’animo, ma avrete modo di prevenire eventuali malesseri con nuove cure naturali.



CANCRO - In un anno caratterizzato da alti e bassi, sarà Nettuno la vostra guida e vi inviterà a nutrire il vostro spirito con letture, seminari o pratiche che portino equilibrio tra mente, corpo e cuore. Saturno e Plutone in opposizione non vi faranno sconti in amore e manterranno in vita soltanto le storie più solide e sincere. Sul lavoro si presenteranno grandi occasioni di crescita, soprattutto da marzo, quando Urano vi metterà in contatto con persone influenti che scommetteranno su sul vostro successo!



LEONE - Con Giove in splendido aspetto, l’amore sarà sicuramente la nota principale che vi accompagnerà per il 2019. Verrete travolti dalla passione libidinosa di persone con cui condividerete attimi magici e felici. In alcune coppie potrebbe anche accendersi il desiderio di un figlio. Sul lavoro, Urano porterà grandi cambiamenti e potreste finalmente trovare il coraggio di mollare tutto per dedicarvi completamente ai vostri hobby più creativi. La meditazione vi aiuterà a sentirvi sempre in super forma!



VERGINE - Giove renderà il 2019 un anno molto significativo dal punto di vista domestico/familiare. L’opportunità di un nuovo lavoro, firmata da Urano, potrebbe costringervi ad allontanarvi dall’ambiente natio. Potreste decidere di acquistare una casa o accendere un mutuo. La vita amorosa verrà guidata da Saturno e Plutone, che porteranno storie d’amore importanti con persone più grandi di voi, con forte carisma e personalità. Avrete bisogno di tanta energia, per cui una sana alimentazione sarà d’obbligo!



BILANCIA - Vi piacerebbe poterlo ignorare, ma Saturno si farà sentire con prepotenza per tutto il 2019. Vi chiederà di assumervi nuove responsabilità in famiglia, a costo di rinunciare ad aspetti più personali e intimi della vostra vita. Le spese saranno tante e, per incrementare i vostri guadagni, potreste decidere di riprendere alcune attività che avevate abbandonato in passato. Lo stress si farà sentire anche sul corpo, ma troverete validi rimedi. Senza l’opposizione di Urano, l’amore incontrerà meno ostacoli.



SCORPIONE - Urano in opposizione al vostro Segno, a partire da marzo, renderà il vostro 2019 irrequieto, movimentato e straordinario. La semplicità non vi è mai piaciuta. Sarà un anno di grandi trasformazioni e scelte rivoluzionarie sul lavoro. Giove porterà ricchi guadagni. In campo amoroso ci saranno alti e bassi, a meno che abbiate il coraggio di lasciarvi trasformare la vita da partner imprevedibili e folli. Se avete dei figli, l’intesa tra voi migliorerà. La salute sarà cagionevole solo all’inizio dell’anno.



SAGITTARIO - Con Giove al vostro fianco, non dovreste avere dubbi: il 2019 sarà un anno straordinario e voi siete sicuramente tra i favoriti dello Zodiaco. Arriveranno concrete opportunità di crescita in tutti i campi della vostra vita. Sul lavoro potrete consolidare quanto avete costruito in passato. Ci saranno grandi guadagni e grandissime spese. In amore sono previsti incontri baciati dal destino. È importante che teniate a bada l’ansia che, qualche volta, vi accompagnerà nei confronti dei vostri familiari.



CAPRICORNO - Saranno tanti i Pianeti a tenervi per mano nel lungo 2019. Saturno e Plutone nel vostro Segno premieranno la vostra perseveranza e colmeranno la vostra sete di potere, soprattutto in ambito professionale. A partire da marzo, Urano vi consentirà di realizzare un grande sogno. Sarà sempre Urano a stravolgere la vostra vita sentimentale e, quando meno ve lo aspetterete, vi innamorerete follemente di qualcuno. In famiglia incontrerete meno opposizioni che in passato. La vostra forma fisica sarà eccellente.



ACQUARIO - Il 2019 per voi sarà l’anno delle grandi amicizie! Giove amplierà notevolmente la cerchia dei vostri contatti e vi metterà in contatto con persone molto influenti per la vostra carriera. In campo sentimentale vi sentirete liberi di vivere le vostre relazioni in maniera anticonformista e spesso farete confusione nel tentativo di distinguere l’amicizia dall’amore. Dal mese di marzo, Urano porterà scompiglio in casa e in alcuni casi sarà necessario un trasloco. Non sottovalutate i segnali del vostro corpo!



PESCI - Giove in aspetto disarmonico potrebbe rendere il 2019 più fiacco rispetto all’anno precedente. In seguito a qualche insuccesso lavorativo, potreste infatti perdere speranza e fiducia nelle vostre capacità. Avrete però la possibilità di farvi guidare da persone esperte o parenti saggi e giudiziosi. Non sarà facile trovare un buon equilibrio tra carriera e affetti: i vostri partner vi metteranno di fronte a scelte difficili. Lo yoga e la meditazione vi aiuteranno a svuotare la mente e vivere più sereni.