Oroscopo: come festeggiano San Valentino i 12 Segni

C’è chi si sta già organizzando per festeggiare insieme al proprio partner, chi è single e spera in un miracoloso incontro dell’ultimo momento, chi non intende perdere tempo con questi festeggiamenti frivoli e chi si sta organizzando con le amiche appena separate. Ma, come festeggeranno San Valentino i dodici Segni dello Zodiaco? L’Oroscopo e le Stelle riescono sempre a sorprenderci.

ARIETE - In coppia - Non vuoi organizzare dei festeggiamenti troppo sfarzosi, ma hai tenuto la giornata libera per trascorrere una serata col partner e fare insieme i fuochi d’artificio sotto le lenzuola. Del resto, anche l’eros serve a tener vivo il vostro rapporto.

Single - Hai già chiamato a raduno tutte le tue amiche single e per San Valentino anche voi festeggerete la vostra liberazione: i vostri ex rappresentavano un limite e, se vi siete lasciati, sicuramente non erano degni di stare in coppia con voi!



TORO - In coppia - Quale miglior occasione per prenotare un tavolo in un ristorante stellato? Hai già organizzato tutto con largo anticipo e non vedi l’ora di assaporare nuovi gustosi piatti insieme al partner. I vostri baci, dopo, avranno un sapore più buono!

Single - Non sei soddisfatta della tua singletudine e l’unica consolazione che ti resta per San Valentino è quella di sorseggiare un buon calice di vino o mangiare la tua pizza preferita o quantità industriali di patatine fritte. È il tuo modo di amarti.



GEMELLI - In coppia - Nonostante tu dia del filo da torcere al partner, ci sono delle occasioni in cui riesci a sorprenderlo. San Valentino è una di queste. E così gli farai trovare un pacchetto colorato con dentro un piccolo regalo che desiderava da tanto tempo.

Single - Se ti frequenti con qualcuno, anche se non avete ben definito il vostro rapporto, ti consideri single. E, onde evitare che questa persona si faccia delle false aspettative, preferisci evitare di vedervi nella giornata della festa degli innamorati.



CANCRO - In coppia - La festa degli innamorati è troppo romantica per essere ignorata da una persona dolce e tenera come te. Non vedi l’ora di organizzare qualcosa col partner, preparargli il suo dolce preferito e guardare insieme una commedia d’amore in tv.

Single - È più forte di te: arrivare single a San Valentino ti fa inevitabilmente ripensare ai tuoi ex e a quanto ti abbiano fatto soffrire. Preferisci stare a casa ed evitare di andare in giro e incontrare tante coppiette felici che si scambiano effusioni d’amore.



LEONE - In coppia - Il tuo partner lo sa: per San Valentino deve sorprenderti con un regalo scintillante o con l’invito a cena in uno dei posti più rinomati della città. Tu hai già scelto cosa indossare per questa serata all’insegna della passione e del romanticismo.

Single - È un peccato che tu sia single e sei pienamente convinta che averti come partner sia una benedizione del cielo. Non potrai festeggiare San Valentino col partner, ma puoi sicuramente comprarti un vestito nuovo. Perché tu ti ami.



VERGINE - In coppia - Non è tua abitudine celebrare la festa degli innamorati, ma se il partner insiste non ti tiri sicuramente indietro e cerchi di accontentarlo. Eviti in ogni caso di sperperare il tuo denaro in regali inutili, che finirebbero poi nel dimenticatoio.

Single - Trovi abbastanza patetiche le persone che aspettano la giornata di San Valentino per trascorrere una serata speciale col partner. Tu sei felicemente single e non cambierai la tua routine nemmeno per andare a bere qualcosa con le amiche.



BILANCIA - In coppia - Sarebbe poco elegante non celebrare la festa degli innamorati col partner. Anche se vi trovate in crisi, pensi che San Valentino possa essere l’occasione giusta per riavvicinarvi e trascorrere una serata diversa dalle altre insieme.

Single - Saresti voluta uscire con le tue amiche, ma se sono tutte fidanzate non ti resta altro che contattare uno dei tuoi tanti spasimanti per andare almeno a vedere qualcosa di carino al cinema. Questo non significa che cederai alle sue avances.



SCORPIONE - In coppia - Non ti interessa ricevere regali costosi e nemmeno andare in ristoranti rinomati. La cosa più importante nella giornata di San Valentino è trascorrere una serata infuocata col partner. Indosserai certamente il tuo intimo più sexy.

Single - Il pensiero di trascorrere la serata inviando pensieri rancorosi ai tuoi ex è molto forte, ma probabilmente sceglierai un’alternativa migliore: guardare un film horror e sorseggiare un buon whisky mentre ti rilassi nel tuo divano.



SAGITTARIO - In coppia - Sei sempre in movimento, ma nonostante dia di te un’immagine molto libertina, ci tieni alle formalità e San Valentino è l’occasione giusta per fare un viaggio col partner e vivere insieme nuove emozioni entusiasmanti e felici.

Single - Essere single non significa non poter fare tutto quello che faresti se fossi in coppia. Probabilmente hai già acquistato un biglietto aereo per una capitale europea che ti divertirai a visitare da sola. Farai amicizia con le persone del posto.



CAPRICORNO - In coppia - Non hai tempo da perdere per festeggiare San Valentino e i tuoi impegni lavorativi sono sicuramente più importanti. Il partner lo sa che, in queste occasioni, esce fuori il tuo lato più burbero. Del resto, ti ama anche per questo.

Single - Pensi che sia una vera fortuna non avere al tuo fianco un partner che insista per celebrare una festa che consideri insignificante. Se fossi veramente innamorata di qualcuno, di sicuro non aspetteresti il 14 febbraio per dimostrarglielo.



ACQUARIO - In coppia - Se qualcuno è riuscito a farti impegnare in una storia d’amore ufficiale, allora sarà sicuramente in grado anche di farti festeggiare San Valentino in modo romantico, ma originale, portandoti in un locale che ti lascerà a bocca aperta.

Single - A volte ti chiedi se le coppiette che festeggiano San Valentino siano veramente felici e ti piacerebbe insegnar loro bellezza e il valore della libertà. Dovresti imparare che non tutti amano il tuo stesso stile di vita!



PESCI - In coppia - San Valentino è la giornata giusta per dar libero sfogo al tuo romanticismo: puoi regalare al partner scatole di cioccolatini, dedicargli una poesia o una canzone d’amore, sorprenderlo con una magica cenetta a lume di candela.

Single - Un po’ ti dispiace non avere nessuno con cui festeggiare San Valentino. Ti consoli leggendo un romanzo rosa o ascoltando qualche canzone melodica e romantica alla radio. La giornata volerà via con un velo di dolce malinconia.