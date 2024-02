Oroscopo Cinese: sta per iniziare l'anno del Drago

L'Oroscopo cinese funziona diversamente da quello Occidentale che siamo abituati a leggere e non si basa sui Segni dello Zodiaco.

Si tratta infatti di un Oroscopo Lunare. L'anno nel calendario cinese è determinato dal ciclo lunare e solare: questo significa che non inizia alla stessa data ogni anno, come accade nel calendario gregoriano che utilizziamo comunemente. L'inizio dell'anno cade durante la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno, che si verifica solitamente tra il 21 gennaio e il 20 febbraio del calendario occidentale. Questo rende l'inizio dell'anno cinese variabile e può cadere in un intervallo di date diverse.