Oroscopo: un tipo d’arte per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Sei un segno di fuoco ed è per questo che sei energica, impetuosa e piena di vita. Questi tratti si abbinano perfettamente all'espressionismo astratto, uno stile che si basa sull'emozione e l'azione, piuttosto che sulla rappresentazione fedele della realtà. Gli artisti come Jackson Pollock, che usavano tecniche di pittura come il "dripping", incarnano lo spirito audace e dinamico del tuo Segno.