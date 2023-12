Oroscopo 2024: sogni e prospettive per il Nuovo Anno

Come sarà il l’anno che sta per cominciare: scopriamo qualche anticipazione, Segno per Segno

Tutti ci chiediamo cosa aspettarci per il futuro, e quali saranno le influenze astrologiche più rilevanti. Effettivamente, nel 2024 ci saranno transiti interessanti, tra cui l’ingresso di Giove in Gemelli o l’ingresso epocale di Plutone in Acquario . In base al nostro Segno Zodiacale, scopriamo cosa hanno in serbo per noi le Stelle , e che il nostro Oroscopo ci sia di buon auspicio per l’Anno Nuovo!

L’ Oroscopo del Nuovo Anno fa emergere sogni e speranze per l’anno che sta per incominciare.

ARIETE - Preparati a vivere un anno divertente e ricco di stimoli. Con Plutone in Acquario, avrai spesso a che fare con persone influenti, che acquisiranno un ruolo sempre più importante nella tua vita. Sul lavoro ritroverai il percorso più adatto per sfruttare le tue competenze. In amore ci saranno alti e bassi, ma tutto sommato riuscirai a portare avanti una relazione che per te è significativa.



TORO - A gennaio verrai abbandonata da Plutone, che inizierà a essere dissonante nei tuoi confronti. Preparati a vivere situazioni a cui non saprai dare una spiegazione e che non riuscirai a cambiare tanto facilmente. Giove ti farà compagnia e ti proteggerà fino al mese di maggio. Urano, invece, resterà al tuo fianco e ti renderà geniale sul lavoro. Amore e amicizia viaggeranno sullo stesso livello.



GEMELLI - Il 2024 sarà un anno molto intenso. Saturno continuerà a darti del filo da torcere per tutto quel che riguarda la sfera professionale. Dovrai adattarti a situazioni che abitualmente non avresti accettato. Plutone ti renderà affascinante e carismatica, capace di grandi cose. Giove entrerà nel tuo Segno nel mese di maggio e ti aiuterà a guardare qualsiasi evento della vita in chiave positiva.

CANCRO - Con Saturno e Nettuno in Pesci, per quanto possa incontrare qualche piccolo ostacolo, riuscirai a superare alla grande il 2024 e costruirai qualcosa di importante nella tua vita. Giove, soprattutto nella prima parte dell’anno, ti farà apprezzare il supporto di tanti amici che consideri come una vera e propria famiglia. Non avere più Plutone in opposizione ti consentirà di costruire relazioni sane.



LEONE - L’ingresso di Plutone in Acquario ti costringerà a fare i conti con tante relazioni difficili, che condizioneranno le tue scelte e non soltanto in campo sentimentale. Evita di cedere a qualche ricatto morale. Fino al mese di maggio Giove ti farà sentire un po’ insicura, poi la situazione migliorerà e i tuoi amici ti sproneranno a reagire e a dare il meglio di te in qualsiasi situazione.



VERGINE - Nel 2024 perderai alcuni alleati. Il primo sarà Plutone, che uscirà dal Capricorno nel mese di gennaio. Il secondo sarà Giove, che a maggio diverrà addirittura ostile nei tuoi confronti. Ci saranno tante sfide da superare e Saturno ti chiederà rigore e severità in ogni tua relazione. Non perdere tempo con persone che non sono utili alla tua crescita. Le storie d’amore più forti resisteranno.



BILANCIA - Il 2024 ha in serbo grandi cose per te. A gennaio Plutone entrerà in Acquario, ponendo fine ad alcuni problemi familiari che andavano avanti da tempo. Riuscirai a esprimere te stessa anche a livello artistico. In amore diventerai più passionale, affascinante e seducente. Giove nel mese di maggio entrerà in Gemelli e favorirà gli studi e lo sport. Ti potresti avvicinare anche al mondo spirituale.

SCORPIONE - Le sfide non ti hanno mai spaventato, ma solitamente ti incuriosiscono. Da gennaio, però, dovrai fare i conti con la dissonanza di Plutone, il tuo Pianeta guida. Col suo ingresso in Acquario, Plutone ti toglierà alcune certezze o credenze che ti erano state tramandate dalla tua famiglia. Non sarà semplice, ma sarà un ottimo modo di evolvere. Giove, dal mese di maggio, riaprirà scenari del passato.



SAGITTARIO - Sei una persona positiva e ottimista, ma senti il peso di Saturno che resterà dissonante per tutto il 2024. Ci sono delle situazioni familiari che ti fanno soffrire ed è importante che tu reagisca in modo maturo e responsabile di fronte alle provocazioni del destino. Giove, dal mese di maggio in avanti, sarà in Gemelli e potrebbe farti peccare di ingenuità in compagnia di alcune nuove conoscenze.



CAPRICORNO - Fino al mese di maggio Giove continuerà a offrirti numerose occasioni per mettere in campo il tuo talento e per vivere relazioni all’insegna del benessere e della reciprocità. Urano ti vedrà brillare anche sul lavoro, dove dimostrerai di essere veramente competente e professionale. L’ingresso di Giove in Gemelli ti esorterà a focalizzarti sulla tua salute e sul tuo benessere psicofisico.



ACQUARIO - Il 2024 sarà l’anno della tua rivincita. Fino al mese di maggio Giove sarà dissonante, ma avrai Plutone dalla tua parte e ti sentirai forte e invincibile. Il tuo potere consisterà proprio nell’attrarre a te le persone giuste con cui fare nuove alleanze professionali oppure di cui innamorarti. Giove in Gemelli, dal mese di maggio, ti offrirà occasioni fortunate e magiche, che sfrutterai alla grande.



PESCI - Intuito e ragione ti condurranno in un 2024 in cui riuscirai a portare avanti grandi progetti e ti autoaffermerai sia personalmente che professionalmente. Giove, nella prima metà dell’anno, ti metterà in contatto con nuove persone. Poi ti chiederà di focalizzarti sui rapporti con i familiari perché potrebbero sorgere dei problemi inaspettati. Non smettere mai di credere in te e nella magia della vita!