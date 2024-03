Antichi saperi e iridologia: la salute si legge negli occhi

L'iride è la parte colorata dell'occhio, e l'iridologia suggerisce che i suoi differenti colori, pattern e segni possano offrire indicazioni sulla condizione fisica, i livelli di stress e persino i potenziali problemi di salute. Sebbene l'iridologia non sia riconosciuta come pratica medica tradizionale, alcuni praticanti credono che la mappa dell'iride rifletta lo stato di vari organi e sistemi del corpo.



COME FUNZIONA L’IRIDOLOGIA? - Iridologi esperti utilizzano una lente di ingrandimento e una luce per esaminare l'iride. Osservano dettagli come la presenza di striature, macchie, cambiamenti di colore e la distribuzione di pigmenti. Ogni sezione dell'iride è associata a specifici organi o parti del corpo, e i praticanti di iridologia interpretano queste caratteristiche per ottenere informazioni sulla salute generale del paziente.



Uno degli elementi centrali è il colore dell'iride. Si crede che la genetica giochi un ruolo nella determinazione del colore degli occhi, ma alcuni praticanti sostengono che il colore possa cambiare nel corso della vita in risposta a cambiamenti nella salute e nello stile di vita. Ad esempio, si ritiene che gli occhi possano diventare più chiari con una dieta più sana o più scuri sotto stress.

CHI DOVREBBE CONSIDERARE L'IRIDOLOGIA? - L'iridologia è una pratica non convenzionale e non dovrebbe sostituire una visita medica tradizionale. Tuttavia, coloro che sono interessati a esplorare approcci olistici e alternativi per il mantenimento della salute potrebbero trovare valore nell'iridologia come strumento complementare. Prima di intraprendere qualsiasi pratica diagnostica o terapeutica, è sempre consigliabile consultare un professionista della salute qualificato per ottenere una valutazione accurata e approfondita.