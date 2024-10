Astrologia: Venere e Marte nelle relazioni amorose

In una relazione amorosa Marte porta dinamismo e vitalità. È associato alla chimica e all'attrazione fisica, spingendo le persone a seguire i propri desideri e a lottare per ciò che vogliono. Marte incoraggia l'azione e la conquista, rendendo le relazioni avvincenti e piene di passione. Tuttavia, può anche portare a conflitti se non è bilanciato con l'energia di Venere.