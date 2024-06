Astrologia: che cosa sono gli aspetti astrologici

In Astrologia, gli Aspetti sono uno degli elementi fondamentali per comprendere le dinamiche energetiche tra i Pianeti nel Tema Natale di una persona. Essi rappresentano la distanza, espressa in gradi, che si viene a formare tra i Pianeti. Comprendere gli aspetti astrologici è essenziale per interpretare correttamente un Tema Natale e per ottenere una visione completa delle potenzialità, delle sfide e delle dinamiche interne di un individuo.