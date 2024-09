Astrologia: il Segno della Vergine e l'Amore

IN COPPIA - Nelle relazioni di coppia, la Vergine porta stabilità, supporto e una forte attenzione ai dettagli. Cerca di mettere sempre il benessere del partner al primo posto. Diventa rapidamente un punto di riferimento stabile e rassicurante per il partner, con il quale condivide la vita quotidiana in modo armonioso e organizzato. È felice quando ha al suo fianco qualcuno che riconosce il suo valore e che apprezza la sua dedizione. In alcune situazioni tende a manifestare la sua natura critica e perfezionista, ma questo deriva dal desiderio di migliorare la relazione.