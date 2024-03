Astrologia: il Segno dei Pesci e l'amore

SINGLE - Il Pesci da single è un romantico nel cuore. Ama perdersi nei propri sogni e nelle proprie fantasie, spesso dedicando il suo tempo a esplorare il mondo emotivo interiore piuttosto che a cercare attivamente una relazione. La sua anima sensibile trova gioia nelle connessioni emotive profonde e preferisce approfondire le amicizie prima di lanciarsi in un legame romantico.

Il Pesci è aperto all'amore in tutte le sue forme, talvolta trovandosi coinvolto in relazioni platoniche o con persone problematiche che hanno bisogno delle sue cure. Tende a essere compassionevole e a creare legami empatici, quindi anche quando è single c’è sempre qualcuno a cui dedica le sue attenzioni o premure (anche un amico). La sua inclinazione alla fantasia può portarlo a cercare un amore da fiaba, e la sua dolcezza può attirare chi cerca un compagno premuroso.

IN COPPIA - In una relazione, il Pesci porta un'anima empatica e un cuore aperto. La comunicazione emotiva è fondamentale, e il dialogo aperto è un mezzo per esplorare i profondi oceani delle emozioni. Anche quando è coinvolto in una coppia, il Pesci mantiene la sua natura sognatrice e sensibile.

Ama avere spazio per coltivare la sua creatività e la sua immaginazione, spesso sfidando le norme sociali e gli stereotipi delle relazioni tradizionali. Ama ancor di più poter vivere queste esperienze col suo partner. Il suo amore si manifesta attraverso gesti di gentilezza, comprensione e condivisione di momenti intimi. Nella sfera dell'eros, il Pesci è aperto a esplorare i confini della sensualità senza pregiudizi, cercando sempre nuove esperienze per mantenere viva la fiamma della sua relazione.