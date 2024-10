Astrologia: il Segno della Bilancia e l'Amore

L'Astrologia analizza ora le caratteristiche della Bilancia e ci rivela che questo Segno, con il suo amore per l'armonia e la bellezza, vive l'amore come un'esperienza equilibrata e significativa. Questo Segno d'Aria è noto infatti per la sua diplomazia e il suo desiderio di relazioni genuine. Scopriamo come si comporta la Bilancia sia da single che in coppia.