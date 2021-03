Astrologia: i Pianeti del Segno dei Pesci 

La disposizione dei Pianeti nella Ruota dello Zodiaco non è casuale. In Astrologia, il fatto che un Pianeta occupi un Segno anzi che un altro, rappresenta la possibilità di questo Pianeta di manifestare più o meno le sue caratteristiche e la sua simbologia.

Ogni Pianeta può trovarsi in domicilio, esaltazione, caduta ed esilio in uno dei dodici Segno Zodiacali.

Nella posizione di domicilio ed esaltazione i Pianeti riescono ad esprimere al massimo le loro energie. Invece, quando i Pianeti si trovano in caduta e in esilio, lasciano trasparire soltanto le caratteristiche più cupe di quel Pianeta.

I Pianeti del Segno Zodiacale dei Pesci sono i seguenti:



Domicilio

Tradizionalmente, nel Segno dei Pesci trova il suo domicilio il Pianeta Nettuno, che conferisce a questo Segno un forte intuito, una magica sensibilità e delle doti medianiche. Nettuno rappresenta il sogno e la magia. È per questo che, spesso, ai Pesci viene attribuito il potere di fare sogni profetici e premonitori. Nettuno è anche la nebbia, che si trasforma nella confusione in cui spesso si trovano i Pesci. A Nettuno si deve anche la predisposizione a prendersi cura degli altri e andare spesso alla ricerca di qualcuno da “salvare”.

Alcuni studi astrologici attribuiscono anche a Giove il domicilio nel Segno dei Pesci. Giove rappresenta la speranza, l’ottimismo e la bontà spesso caratteristici dei nativi dei Pesci. Simboleggia anche la generosità e la capacità di far sentire protette le persone che gli sono vicine.



Esaltazione

Venere, il Pianeta dell’Amore, trova la sua esaltazione nel Segno dei Pesci. In questo Segno riesce infatti ad esprimere la sua natura amorevole, accogliente e ricettiva. Vengono esaltati nel Segno dei Pesci anche i capricci legati a Venere e le bugie, spesso raccontate a fin di bene, pur di accontentare tutti.



Esilio

Mercurio, che ha il domicilio nel Segno della Vergine, si trova in esilio nel Segno dei Pesci. La natura nettuniana di questo Segno, infatti, impedisce a Mercurio di manifestare la sua natura intellettuale, logica e razionale. Mercurio si scontra con l’innata fantasia dei Pesci, che vive di una propria realtà immaginario.

Caduta

In diversi studi astrologici, non sono stati ufficialmente assegnati Pianeti in caduta nel Segno dei Pesci.