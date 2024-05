Astrologia e cicli economici o sociologici

Le teorie sull'influenza astrologica nei cicli economici e sociologici variano notevolmente, con alcuni che sostengono una correlazione diretta tra i movimenti celesti e gli eventi sulla Terra, mentre altri vedono l'Astrologia come una lente attraverso cui interpretare e comprendere i modelli esistenti. Ad esempio, l'Astrologia finanziaria cerca di prevedere i movimenti dei mercati finanziari utilizzando l'analisi astrologica, mentre altri studiosi la vedono come uno strumento per comprendere meglio i modelli psicologici e comportamentali che guidano le decisioni economiche e sociali.