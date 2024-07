Astrologia: il Segno del Cancro e l'Amore

L’Astrologia ci ricorda che il Cancro ha una forte sensibilità e intuizione e vive l'amore come un'esperienza profondamente emotiva e sentimentale. Questa sua attitudine lo rende un compagno premuroso e protettivo, sia da single che in coppia. Scopriamo e approfondiamo come si manifesta questo spirito lunare nei diversi contesti possibili, da single o in coppia.