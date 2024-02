Astrologia: il Segno dell'Acquario e l'amore

Il Segno dell' Acquario, con la sua natura eccentrica e il desiderio di libertà, ha un approccio unico alle relazioni sia da single che in coppia. Esploriamo come si comporta in entrambe le situazioni.

SINGLE Da single, l'Acquario adora la sua indipendenza. È un cercatore di esperienze unico, spesso dedica il suo tempo a passioni e interessi personali piuttosto che a cercare attivamente una relazione. Anche se a volte apprezza momenti di solitudine, adora conoscere persone nuove ed è un Segno aperto a una vasta gamma di connessioni sociali. Si dedica a sviluppare amicizie significative, spesso preferendo la compagnia di un gruppo piuttosto che il legame romantico.

Può anche capitare che si infili in situazioni ambigue come amicizie che lentamente si trasformano in qualcosa di più intimo o romantico. Tende anche a rimanere in buoni rapporti con i suoi ex. Non si lascia catturare facilmente e tende sempre a scappare da chi tende a creare relazioni morbose o manifesta gelosia sin dai primi appuntamenti.



IN COPPIA In una relazione, l'Acquario porta una mentalità aperta e desidera condividere le proprie idee e prospettive con il partner. La comunicazione e il dialogo aperto sono essenziali. Anche in coppia, l’Acquario mantiene la sua individualità. Ama avere spazio per perseguire i suoi interessi e non è sempre legato alle norme sociali o agli stereotipi tradizionali delle relazioni.

Esprime il suo affetto in modi non convenzionali, mostrando il suo amore attraverso gesti di supporto o condividendo le sue idee. Il suo legame con il partner si basa spesso su un profondo legame intellettuale e ideologico. Cerca un compagno che condivida la sua passione per il progresso sociale e l'innovazione. L’Acquario cerca sempre nuove esperienze per mantenere viva la sua relazione e nella sfera dell’eros è libero da qualsiasi tabù.