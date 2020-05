Astro Sexy Parade: i Segni che brilleranno in amore nel weekend

Anche questa settimana la Astro Sexy Parade ci propone i Segni Zodiacali baciati dal favore delle Stelle in campo amoroso . Scopri la Top4 dei Segni che faranno scintille sotto le lenzuola nell’ ultimo weekend di maggio.

1. LEONE

Le tue labbra fanno impazzire il partner. Ricordatelo quando vorrai stuzzicarlo sotto le lenzuola.



2. GEMELLI

Qualunque sia il tuo sogno, Venere lo realizza e ti fa fare una gran festa sotto le lenzuola.



3. ARIETE

Non è facile trovare amanti che sappiano divertirsi in modo tanto appassionante come lo fai tu.



4. ACQUARIO

I tuoi modi di fare sono talmente provocanti da far cedere anche l’amante più timido e riservato.