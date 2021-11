“Oltre”, il libro di Lia Nunziante a sostegno di Associazione onlus Oasi

Personal trainer, mental coach e tanto altro, Lia Nunziante è la coach italiana più seguita sui social , esperta in allenamento al femminile, segue oltre 700 donne in tutta Italia che si sono rivolte a lei per ritrovare la forma fisica ma soprattutto loro stesse.

Il suo primo libro nasce durante la pandemia e vuole essere un messaggio forte e chiaro per le “sue” donne e per tutti: “È nei momenti più duri che bisogna trovare la forza per rialzarsi e voltare pagina, andare avanti, perseguire i propri sogni e progetti – sostiene Lia – Questo è il messaggio che voglio mandare a tutti con il mio libro il cui viaggio non si ferma con la pubblicazione perché ha anche un altro obiettivo: sostenere l’Associazione onlus Oasi”



Una parte del ricavato delle vendite del libro infatti verrà devoluta all’associazione che si occupa di assistenza e di sostegno all’infanzia.

“Ci credo fortemente – dice Lia emozionata – Il mio successo è frutto di grandi sacrifici, di una passione forte che ha affrontato momenti duri, di un percorso che parte proprio dalla mia infanzia che non sempre è stata semplice. Voglio raccontare la mia storia per dare prova che la forza, la costanza e il duro lavoro possono far realizzare i sogni. Non bisogna mai arrendersi”

“Oltre” parte dall’infanzia di Lia, fatta di gioie, ma anche di momenti complicati, di insicurezze, di paure, e vuole arrivare ad altre infanzie, per sostenerle, per permettere a chi se ne occupa di dare aiuto e contributo affinché bambini e adolescenti meno fortunati possano avere una speranza per realizzare i loro sogni. Proprio come è successo a lei. Mai arrendersi: nasce Booty Farm, il primo centro per glutei perfetti in Italia

Nel suo libro, la personal trainer racconta la sua vita, dalla danza classica fino al fitness, parla dei suoi momenti difficili, delle persone che hanno creduto in lei ma anche di quelle che non l’hanno mai supportata, descrivendo al lettore ogni tassello che l’ha aiutata ad arrivare fino a dov’è oggi: un riferimento del mondo del fitness con un proprio centro che è il primo in tutta Italia a dedicarsi esclusivamente alle donne.

“Oltre” insegna che non bisogna rinunciare ai propri sogni, proprio come Lia continua a fare. Da questa forza e caparbietà nasce “Booty farm”, il primo centro in Italia per “glutei perfetti”, dedicato esclusivamente all’allenamento femminile. “Anche il centro è nato durante la pandemia –racconta Lia - La vita, la mia storia, mi ha insegnato a non arrendermi e a credere in me stessa. Ci sono riuscita proprio quando tutto sembrava crollare intorno a noi. Ad oggi abbiamo in progetto aperture in tutta Italia, il mio staff continua a crescere e sempre più donne si rivolgono a me per ritrovare loro stesse”

Nei ringraziamenti del libro si legge: “Ringrazio i miei fallimenti che mi hanno insegnato ad essere più forte. Ringrazio tutte le persone che mi hanno ostacolato perché senza di loro non avrei mai lottato così tanto per realizzare il mio sogno”.