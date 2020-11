Non importa chi sei, che capelli hai o che capelli desideri: Pantene ti sostiene

Protagoniste di #HairHasNoGender saranno storie di famiglie: sentire che ogni componente è compreso nella sua unicità è il primo passo verso la piena consapevolezza della propria identità e l’espressione autentica di sé stessi nella società.



La missione della campagna è abbattere pregiudizi e barriere nella società, diffondendo una cultura di inclusione che valorizzi e comprenda le diversità.

Partendo proprio dalle famiglie, non soltanto quelle biologiche, che rappresentano gli agenti di inclusione primari della società, perché le famiglie sono ciò che ci fortifica e ci rende individui completi nella comunità in cui viviamo.

“Siamo entusiasti dalla risposta che abbiamo ricevuto per questo progetto, ma sappiamo anche quanto lavoro ci sia ancora da fare. Da uno studio condotto da Pantene negli Stati Uniti è infatti emerso che il 44% delle persone LGBTQI+ sente di non poter tornare a casa per paura di essere rifiutato o giudicato.

Mentre ci avviciniamo alle festività natalizie, chiediamo a tutti di abbracciare la nostra campagna e diffondere il nostro messaggio, in modo che più persone possano sentire il nostro appoggio e

acquisire il coraggio di esprimere la loro vera identità con i loro capelli" secondo quanto afferma Layal Ammar, Vice President Pantene Europa.

“Siamo convinti che per abbattere i pregiudizi e favorire l’inclusività, servano azioni concrete. Per questo, abbiamo deciso di rinnovare il sostegno ad Associazione Libellula promuovendone le attività dei centri di ascolto e i corsi professionali per la cura della bellezza e dei capelli. Non solo, quest’anno abbiamo fatto un passo in più, diventando partner di Agedo per essere vicini alle tante famiglie che si trovano a vivere il percorso di coming out dei propri figli. Con #HairHasNoGender prendiamo una posizione chiara sull’importanza dell’inclusione e ci auguriamo di vedere sempre più attività e campagne a sostegno: insieme possiamo, davvero, fare la differenza!” ha dichiarato Valeria Consorte, Vice President Beauty Care-Procter & Gamble Italia.



Dal lancio della campagna a novembre 2019, Pantene e P&G hanno fornito in Italia supporto finanziario alla comunità Transgender attraverso l'Associazione Libellula, organizzazione che opera sul territorio nazionale con la finalità di aiutare e difendere le persone LGBTQI+, assistendole sia nella valutazione dei presupposti per la transizione che in tutte le problematiche relative all’inserimento sociale e lavorativo.

L'Associazione Libellula – partner della campagna – ha ricevuto sostegno per sette corsi di avviamento professionale nel campo della cura della bellezza e dei capelli come ad esempio hairstyling, estetica, nail technology, dedicati a persone della comunità LGBTQI+.

È stata inoltre finanziata l'apertura a Roma di una nuova sede dell'Associazione, attraverso la quale viene offerto supporto ai membri della comunità LGBTQI+ con servizi di accoglienza e primo ascolto, assistenza sui percorsi psico-medico-legali, informazioni mediche sulle malattie a trasmissione sessuale, richieste di esami medici anonimi, orientamento nel mondo del lavoro e supporto legale per coloro che subiscono discriminazioni e bullismo sul posto di lavoro.



La collaborazione con l’Associazione Libellula continuerà anche per l’anno prossimo. Sono infatti in programma: una donazione destinata a sostenere a Roma l’attività dei centri di ascolto e la promozione di corsi professionali per la cura della bellezza e dei capelli a tutta la comunità LGBTQI+.

“Sono entusiasta che anche quest’anno P&G e Pantene abbiano deciso di sostenere attivamente la nostra missione. La sensibilità dimostrata da questa azienda e dal suo marchio è esemplare, così come l’intera iniziativa che ci aiuta nel rafforzare il nostro impegno a favore delle persone LGBTQI+. Perciò grazie P&G e Pantene: avervi al nostro fianco è un segnale importante nella lotta ai pregiudizi di cui troppo spesso è vittima la nostra comunità” - ha dichiarato Samantha Trapanotto, Vicepresidente Associazione Libellula







Agedo è un nuovo partner per continuare a promuovere una cultura di inclusione all’interno delle famiglie e abbattere barriere e pregiudizi.

Sempre in Italia, con la nuova edizione della campagna, dedicata a promuovere il sostegno delle famiglie come elemento primario di inclusione nella società, anche Agedo, l’Associazione italiana di genitori, parenti, amiche e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, + fondata con lo scopo di sostenere i genitori che vanno in crisi al coming out dei figli e promuovere l’uguaglianza dei diritti per tutti e i cambiamenti sociali nel nostro Paese, diventa partner di Pantene e Procter&Gamble.



“Solo una minoranza di ragazzi ancora oggi fa coming out in famiglia. E questo è drammatico: vuol dire che purtroppo non si fidano. Anzi, hanno paura di un rifiuto o di un giudizio negativo. Vedere marchi riconosciuti e di enorme diffusione come P&G e Pantene: promuovere una visione plurale che valorizza tutte le differenze dà un messaggio estremamente potente. Ci aiuta a diffondere consapevolezza circa ciò che vuol dire esporsi, sentirsi liberi ed orgogliosi di essere se stessi, venendo per questo capiti e rispettati” ha commentato Fiorenzo Gimelli, Presidente di Agedo che ha tra i suoi slogan preferiti “Etero o gay sono tutti figli miei “

