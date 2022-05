Inclusione: con Serenis un'iniziativa a supporto delle neomamme

Cinquecento sedute di psicoterapia a disposizione per un totale di almeno centoventicinque neomamme, o donne in dolce attesa, con l’obiettivo di rendere il benessere mentale più accessibile e inclusivo : l’iniziativa è della piattaforma Serenis in occasione del Mese della Salute Mentale.

Secondo l’

Maternal Mental Health Alliance

na donna su cinque

problema di salute mentale

gravidanza

ei primi anni dopo aver avuto un bambino,

(MMHA), associazione no-profit basata nel Regno Unito focalizzata sulle mamme e il loro accesso alla salute mentale, circa usviluppa undurante laoppure nrischio aumentato in tempo di pandemia.

Un dato confermato anche

in Italia

50 e l’80% delle mamme soffre di baby blues

depressione con sintomi lievi

depressione post partum

disturbo post traumatico da stress

disturbi psichici

, tanto che secondo la Fondazione ONDA (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna), tra il, una forma benigna di. Le percentuali calano ma restano comunque troppo alte anche quando si parla di forme di(7-12% delle donne durante il primo anno di vita del bambino secondo il Ministero della Salute),(percentuale di donne compresa tra il 2-3% sino al 25%), fino alle forme più rare e gravi di

Le

donne

soggetti fragili

maternità

punto di vista economico

l’accessibilità

3,5 milioni

disagi diagnosticati

non fanno ricorso alla terapia.

, insomma, restanodurante un periodo delicato come quello dellae anche guardando la questione da unle cose non migliorano: ancora la MMHA registra che nel 2021 solo il 4,5% di mamme inglese ha fatto effettivo ricorso al supporto mentale, per un costo minimo stimato tra le 20.000 e le 30.000 sterline l’anno. Numeri non lontani da quelli del nostro Paese, in cuiè un problema ancora più grave: secondo alcune stime, sono infatti benle persone conche

“Sappiamo tutti che non è facile essere mamma in Italia, e l’accesso al supporto psicologico è una delle difficoltà: la punta dell’iceberg è la depressione post-partum che colpisce in media una donna su dieci, ma sotto questo numero ce n’è uno molto più grande relativo a problematiche come ansia, senso di colpa e stress. E il rapporto tra maternità e lavoro è uno dei motivi scatenanti - spiega

Silvia Wang, cofounder di Serenis.it

- Io stessa ne ho sofferto in prima persona, e per questo abbiamo deciso, in occasione del Mese della Salute Mentale, di mettere a disposizione di oltre cento mamme 500 ore di psicoterapia di qualità, da svolgere online attraverso Serenis con uno dei terapeuti del nostro network. Si tratta di pacchetti di tre sedute più un colloquio conoscitivo, che è quello che permette di determinare se il terapeuta è quello più giusto per sé. Speriamo in questo modo di dare un aiuto concreto alle donne, affiancandoci a misure come il Bonus Psicologo che anche vanno in questa direzione. L’obiettivo è di poter ripetere queste iniziative su base periodica”.

Per accedere all’iniziativa è

sufficiente iscriversi

pochi requisiti

un figlio negli ultimi tre anni

disagi post-partum

continuità settimanale alle sedute

serenis.it/sedute-neomamme ), a fronte di: il progetto è aperto a donne che hanno avuto, o che sono in stato di attesa, che abbiano manifestato i sintomi tipici dei(crisi di pianto, forte tristezza, sbalzi di umore o irritabilità, disinteresse nei confronti del figlio o all’opposto eccessive preoccupazioni, senso di colpa e inadeguatezza, attacchi di panico e problemi alimentari o di sonno) e che abbiano la disponibilità a dare

Non ci sono limiti di reddito, seppure Serenis incoraggi al senso di responsabilità lasciando spazio a chi ne ha davvero bisogno.