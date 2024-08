Vacanze e relax: ecco perché leggere è il modo perfetto per svagarsi

La ragione per la quale poniamo un libro nella borsa, che sia quella per la spiaggia o lo zaino per le escursioni in montagna, è la capacità che questo oggetto ha di favorire lo svago. Anche se molti ormai puntano sui dispositivi elettronici, che indubbiamente occupano poco spazio e offrono una capacità di memoria straordinaria, il libro continua esercitare un fascino a cui è difficile resistere. Ecco allora qualche ottimo motivo per cui portarne sempre uno con sè, soprattutto in vacanza.