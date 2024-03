Tradizioni: la Pasqua tra proverbi e modi di dire

LA DATA IN CUI CADE LA PASQUA La festa non ricorre ogni anno nello stesso giorno, avviene nel caso del Natale, celebrato sempre il 25 dicembre, senza considerare il giorno infrasettimanale. Il concilio di Nicea dell’anno 325 ha fissato la Pasqua cristiana in un giorno domenicale, perché i Vangeli riferiscono che il Cristo è risorto il primo giorno dopo il sabato (e quindi di domenica). La data prescelta è dunque la prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera, con oscillazioni che dipendono dunque dal calendario lunare. Dato che il giorno di riferimento per l’equinozio di primavera, secondo le conoscenze del tempo, era il 21 marzo, la Pasqua cade necessariamente in un giorno compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile compresi. Per questo si dice: "Non si può veder Pasqua, né dopo San Marco, né prima di San Benedetto". Si parlerà poi di Pasqua Bassa quando la festa cade all’inizio di questo periodo, e di Pasqua Alta quando è posizionata nella seconda metà di esso.

Leggi Anche Pasqua: le curiosità legate alla festa

CHE TEMPO FARÀ A PASQUA Data l’estrema variabilità del clima primaverile, le condizioni meteorologiche del giorno festivo hanno sempre rivestito un certo interesse, per pianificare sia le celebrazioni sia le attività ricreative della giornata da svolgere all’aperto. Per questo ancora oggi si traggono auspici per la giornata di festa da segnali poco scientifici, ma a volte abbastanza calzanti: il più celebre di tutti è “Se c’è sole sulle Palme, piove sulle uova”: significa che una giornata soleggiata nella Domenica delle Palme, quella che precede la Pasqua, comporta un elevata probabilità di una Pasqua piovosa o per lo meno bagnata da qualche acquazzone. Un inverno molto mite espone al rischio di una primavera con qualche colpo di freddo, come evoca il detto: “A Natale sul balcone, a Pasqua col tizzone”. In ogni caso, anche se qualche piovasco è molto probabile (“Non è bella la Pasqua se non gocciola la frasca”), la natura è in pieno risveglio primaverile, per la gioia e il conforto dei cuori: i detti “Pasqua voglia o non voglia, non fu mai senza foglia”, oppure “Pasqua venga alta o venga bassa vien con la foglia e con la frasca”, o ancora “Non vien Pasqua senza frasca” si riferiscono proprio al risveglio della natura, con le piante in pieno risveglio primaverile.

ASPETTANDO PASQUA: LA QUARESIMA La festività pasquale arriva dopo la Quaresima, considerata fino a pochi decenni fa come un periodo di penitenza e di mortificazione. I sacrifici e i fioretti di cui era costellata rendevano questi quaranta giorni di mortificazione particolarmente lunghi e impegnativi, ragion per cui si suole definire una prova pesante e protratta nel tempo, o semplicemente molto noiosa ”lunga come una quaresima”. Il comportamento di chi ha sperperato molto denaro, finendo per trovarsi in ristrettezze, era stigmatizzato con il detto: “Ha sciupato tutto e adesso fa Quaresima”. Si dice anche, di un obiettivo molto gratificante che richiede però impegno e sacrificio: “Chi vuol far Pasqua deve far Quaresima”. Non a caso l’uomo saggio sa che “A Natale mezzo pane, a Pasqua mezzo vino”, ossia che occorre ricordarsi di non scialacquare e di fare scorte anche in occasione delle feste, mettendo da parte metà del vino e metà del pane. E dato che non può esserci Pasqua di Resurrezione senza aver celebrato i giorni della Passione e morte di Gesù, val la pena ricordare anche i detti: “A ciascuno la sua croce”, nel senso che a ciascuno toccano dolore e difficoltà, e “Gettare la croce addosso a qualcuno”, per indicare la persona a cui vengono addossate tutte le colpe e responsabilità, anche quelle non sue.

Leggi Anche Oroscopo: la Pasqua dei 12 Segni