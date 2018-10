Tendenze: dieci oggetti curiosi per la tua casa Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La scrivania rombante: per gli appassionati di volo e di motori, ecco una scrivania davvero inusuale da esibire in studio, ma - perché no? - anche in soggiorno. Poco ingombrante, è di sicuro effetto.



La lampada romantica: ai sognatori o a chi non ha mai smesso di amare le bambole, ecco un'idea per illuminare l'angolo lettura: la lampada stelo che ricorda le ragazze parigine degli anni Venti con tanto di ombrello e abito in cotone.



La mini chaise longue: dedicata ai cultori dell' art dèco la poltroncina in ottone super femminile con rivestimento in velluto in una delicata tonalità rosa confetto. Per molti, ma non per tutti.



La copertina di pile: per gli amanti degli animali, niente di più caldo e soffice che un plaid morbido con l'immagine dei nostri amati amici a quattro zampe. Voglia di tenerezza.



Un po' rock: se gli Stati Uniti d'America rappresentano un luogo mitico a cui fare riferimento, ecco un oggetto davvero curioso da sistemare nella camera rivestita di poster o in un ingresso dalla vocazione pop rock.



Ordine minimal: se riporre gli oggetti e ricavare spazi è la nostra fissazione, ecco scaffalature in metallo che ricordano i vecchi schedari. Perfette in ambienti ultramoderni, si adattano un po' ovunque, basta essere essenziali.



La cover diversa: mai più orsacchiotti o cover brillantinate o, al contrario, super anonime e rigorose. Ecco un regalo perfetto per chi ha un budget ridottissimo con scritte che mettono in guardia: dallo stress alla cattiveria. Uomo avvisato, mezzo salvato!



Abbasso l'anonimato: per un ingresso che non vuole passare inosservato, ecco una domestica pronta ad accogliere gli ospiti accanto a specchio e comodino. Il low profile può anche essere dimenticato.



Il pouf colorato: una seduta aggiuntiva, comoda comoda e davvero allegra: i pouf che richiamano la frutta golosa dell'estate sono colorati e leggeri, perfetti per tutti gli ambienti.



La cornice simpatica: le immagini digitali ci stanno facendo dimenticare le cornici, che invece attirano l'attenzione e fermano i ricordi. Quelle coi pompon sono simpatiche e romantiche, perfette per immortalare i momenti più dolci della nostra vita.