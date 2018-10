Se hai voglia di shopping, soddisfala con "Made in Carcere" Ufficio stampa 1 di 22 Ufficio stampa 2 di 22 Ufficio stampa 3 di 22 Ufficio stampa 4 di 22 Ufficio stampa 5 di 22 Ufficio stampa 6 di 22 Ufficio stampa 7 di 22 Ufficio stampa 8 di 22 Ufficio stampa 9 di 22 Ufficio stampa 10 di 22 Ufficio stampa 11 di 22 Ufficio stampa 12 di 22 Ufficio stampa 13 di 22 Ufficio stampa 14 di 22 Ufficio stampa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ufficio stampa 17 di 22 Ufficio stampa 18 di 22 Ufficio stampa 19 di 22 Ufficio stampa 20 di 22 Ufficio stampa 21 di 22 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Forse non tutti lo sanno, ma è stato creato un nuovo modello di produzione, il BIL: Benessere Interno Lordo.

Già, perché la strada scelta da Made in Carcere è quella di competere sul mercato in maniera responsabile, dando valore e sostegno a iniziative etiche nobili con l'obiettivo non soltanto di sostenere l’ambiente attraverso il recupero di scarti e residui tessili, ma anche e soprattutto per cercare di contenere la recidiva dell’80% (ovvero, l’80% di chi non lavora torna a delinquere una volta scontata la pena) delle persone in stato di detenzione e ridurre i costi a carico della collettività.



Made in Carcere permette a donne e a minorenni detenuti, che vivono ai margini della società, di lavorare, restituendo consapevolezza e dignità alle persone.

Nello stesso tempo, si tratta di una attività dal forte impatto ambientale, perché i tessuti inutilizzati e scartati dalle imprese vengono riutilizzati e diventano la materia prima per le lavorazioni in carcere; inoltre è stata realizzata una sartoria dove i materiali di scarto delle aziende partner viene raccolto e trasformato in nuovi prodotti solidali o anche in gadget personalizzati per eventi e convegni, tutti fatti rigorosamente a mano dalle detenute.



Per i più golosi, non mancano i dolcetti: con le Scappattelle è stato avviato un nuovo laboratorio artigianale di pasticceria all’interno delle carceri minorili dove vengono prodotti biscotti con materia prima di primissima qualità adatti anche a chi è vegano.

Insomma, tante cose belle e buone che non bisogna lasciarsi scappare: un'idea in più per portarsi avanti con i regali di Natale in maniera etica e solidale.