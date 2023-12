È il momento della letterina: come scrivere a Babbo Natale

Esaudire i desideri dei piccoli è una priorità: ecco come compilare la lista tutti insieme per poterli accontentare il più possibile

Con le festività di Sant'Ambrogio a Milano e in generale dell' Immacolata inizia la maratona che conduce direttamente alla festività più sentita . In questi giorni è possibile dedicarsi agli acquisti: fare in modo che i sogni dei bambini siano soddisfatti è l'obiettivo più importante e, onde evitare di sbagliare, meglio raccogliere richieste e desideri cercando di non deluderli e di farli felici.

Scrivere la letterina a Babbo Natale è un rito. Una consuetudine da non trascurare, perfetta peraltro per iniziare a godere delle festività in un clima di crescente magia e coinvolgimento. D'altra parte, condividere questa attività con i più piccoli ci fa tornare tutti un po' bambini, perfino nello stendere la lista che di solito è infinita: chissà che a Santa Klaus, ovvero San Nicola, avanzi qualcosa e possa accontentare anche noi!



Scrivere la letterina può sembrare quasi inutile, tenuto conto che la tecnologia ha ormai quasi del tutto soppiantato carta e calamaio. Tuttavia, anche in questi tempi ultra moderni in cui Whatsapp e i social sono diventati il mezzo di comunicazione, la missiva per il Babbo più famoso conserva del tutto inalterato il proprio fascino.

1 - DIVERTIMENTO È LA PAROLA D'ORDINE: scrivere la letterina prima ancora che stendere nero su bianco la lista dei desideri, dovrebbe essere un modo per far divertire i nostri bambini. Sono tante le attività che circondano questo rito: si può iniziare nel coinvolgere i pargoli nella scelta della carta da lettera, e poi nel decorarla e infine nel compilare la lista, sempre incredibilmente lunga. Non porre limiti alla fantasia è d'obbligo perché l'unica conta è lasciar libera la fantasia, affinché anche questa diventi l'occasione giusta per divertirsi e sentirsi vicini. A volte più del regalo in sé, conta quello che lo circonda, carta da regalo e biglietto compresi.

2 - SCEGLIERE LA CARTA È IL PRIMO PASSO: la letterina non andrebbe mai e poi mai scritta su un foglio preso a caso. Per esempio, possiamo realizzare una carta da lettere in casa con quel che abbiamo a disposizione in modo che sia veramente personalizzata. Gli alleati perfetti sono cartoncini colorati, fogli bianchi, adesivi, brillantini, colla liquida, forbici e pennarelli a punta molto fine. Un corredo a dir poco perfetto per una lettera coi fiocchi: col cartoncino si realizzerà una busta speciale su cui apporre un francobollo fatto proprio da noi. Indirizzo? Polo Nord, impossibile sbagliare.

3 - CREARE L'ATMOSFERA GIUSTA È INDISPENSABILE: albero, presepe e decorazioni non bastano. Per creare la giusta atmosfera, sì alla musica di sottofondo: tra canzoni per bambini e quelle più celebri e allegre, è possibile creare una compilation natalizia personalizzata e originale. Anche il palato vuole la sua attenzione: per un clima natalizio degno di questo nome, non possono mancare le delizie culinarie e le golosità delle Feste in versione anticipata come i biscottini allo zenzero, cioccolata calda, panettone, torrone sono un trionfo di bontà a cui è impossibile resistere: la dieta può attendere.

4 - COMPORRE UNA LISTA COME SI DEVE: se c'è una cosa bella da fare, quella è sognare. Lasciamo dunque i bambini liberi di far volare la fantasia, pensare in grande non costa nulla. Se si tratta di bimbi piccoli che ancora non sanno scrivere, saranno gli adulti a fare da scribacchini, altrimenti i pargoli potranno fare da soli. Niente correzioni, sbagliare nello scrivere la letterina non è peccato ed errori ortografici, scarabocchi e sbavature questa volta sono ammessi.

5 - "SPEDIRE" LA LETTERINA, UN MOMENTO IMPORTANTISSIMO: una volta compilata e lasciata in bella vista sull'albero o sul presepe, è il momento di spedire finalmente la lettera. Non è roba di poco conto: l'attesa dei piccoli non deve andare delusa, quindi tanto più in vista la si posiziona, tanto più farà clamore la sua assenza una volta "ritirata". Attenzione quindi ad agire con cautela e nottetempo, quando il sonno è profondo e il rischio di essere beccati è quasi azzerato. Qualora si tratti di bambini più grandicelli, si può tentare di spedire la lettera davanti ai loro occhi con tanto di francobollo. Forse sarà una delle ultime volte che vedranno una cassetta delle lettere, diventate ormai quasi un cimelio, ma l'effetto sarà di sicuro in grado si ripagare lo sforzo di averla trovata.